Gaviria: "La gente se olvida los frenos en casa"

Bergerac (Francia), 11 jul (EFE).- El colombiano Fernando Gaviria, decimotercero del 'sprint' de la jornada en el Tour de Francia, lamentó no haber podido pelear por la victoria y aseguró que los finales están siendo muy complicados: "La gente se olvida los frenos en casa".

"Ha sido un caos, como todos los días. Al final, creo que la gente se olvida los frenos en casa. Hay que aceptarlo. Lo hemos intentado pero no tuvimos fuerzas para estar más adelante", señaló el corredor del Caja Rural.

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"Todos quieren entrar adelante en la primera curva, que era un poquito peligrosa, ya lo sabíamos, pero nadie frena y hay un gran peligro", agregó.

"Vamos a seguir luchando por la victoria que buscamos, el equipo está confiando en mi, pero tenemos que mejorar todavía un poco la posición. Hoy hemos tenido un poco de prudencia y al final fue un caos", dijo. EFE

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