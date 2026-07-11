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Ganar la 'Nations League', primer reto de Rafa Márquez como seleccionador mexicano

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México, 11 jul (EFE).- Ganar la 'Nations League' de la Concacaf será el primer reto del exdefensa del Barcelona Rafael Márquez como nuevo seleccionador de fútbol de México rumbo al Mundial del 2030.

Márquez debutará como entrenador del 'tri' en la jornada FIFA de septiembre, pero su primer partido oficial lo tendrá hasta noviembre contra un rival aún no determinado, en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

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Después de ganar cuatro partidos seguidos, México perdió 3-2 ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial, en la cual varios jóvenes mostraron su buen nivel y ahora serán, junto a veteranos aún en forma, los líderes del equipo de Márquez.

México conquistó en el 2025 su primer título de la 'Nations League', al vencer por 2-0 a Canadá en la semifinal y superar por 2-1 en la final a Panamá.

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Ahora, bajo el mando del 'Káiser', el tri buscará retener el título, aunque deberá ir por pasos. En noviembre el equipo asumirá la fase de los ocho mejores y, de ganar, se clasificará a la 'final four', en la que defenderá el cetro en la última semana de marzo del 2027.

Además de los integrantes de la selección mundialista, Rafa Márquez tendrá a figuras en proceso de crecimiento y a otras recuperadas de lesiones, que deben ser protagonistas en su proceso hacia el Mundial del 2030.

El lateral derecho Rodrigo Huescas, del Copenhague, pintaba para ser titular en el Mundial, pero una lesión lo marginó. A los 22 años tiene margen de crecimiento y pronto debe estar de regreso a la selección, al igual que el centrocampista Marcel Ruiz, del Toluca, en recuperación de una cirugía.

Como auxiliar de Javier Aguirre, seleccionador de México hasta el pasado domingo, Márquez vio de cerca a varios jóvenes con talento, a los cuales es casi seguro que llamará desde sus primeras convocatorias.

Los defensas Julián Araujo, del Celtic; Everardo López (Toluca) y Richard Ledezma (Guadalajara); los centrocampistas Jordan Carrillo (Guadalajara), Kevin Castañeda (Guadalajara) y Diego Laínez (Tigres UANL) son otros de los numerosos jóvenes con la calidad suficiente para ser protagonistas en la era del nuevo entrenador.

Márquez heredará del 'Vasco' Aguirre el deseo renovado de los futbolistas mexicanos por pertenecer a la selección, algo que decayó en el pasado, lo cual tratará de aprovechar para ganar la 'Nations', la Copa Oro del próximo año y la eliminatoria rumbo al Mundial del 2030, en el que el tri buscará ir más allá de octavos de finales por primera vez en un Mundial fuera de casa.EFE

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