Furor por una pulsera del Mundial: colas de doce horas y reventa por mil dólares

Estefanía Medina Manzano

Nueva York, 11 jul (EFE).– Conseguir el recuerdo más codiciado del Mundial 2026 en Nueva York se ha convertido en una auténtica prueba de resistencia en el "Rockerfeller Fan Fest", en donde los aficionados hacen colas interminables para conseguir una pulsera personalizable con colgantes o 'charms' conmemorativos, que se ha vuelto tan viral que su reventa en internet ya alcanza los 1.000 dólares.

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La pulsera, con colgantes del Mundial y de la ciudad/sede correspondiente, se reparte gratis en la caseta de 'Bank of America', pero el fenómeno ha desbordado las previsiones de la organización, obligando así a implantar un sistema de gestión de tiempos.

Los aficionados más madrugadores toman posiciones desde las 6:00 hora local en los alrededores del Rockefeller Center. Cuatro horas después (10:00), la organización comienza a repartir brazaletes en los que está inscrita una hora de citación a lo largo del día para poder acceder al taller de personalización.

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En ese momento los aficionados solo han pasado la primera fase: conseguir la cita. Les queda volver a la hora a la que se les ha indicado para hacer otra cola que les llevará al taller en el que se confecciona la pulsera.

Una estrategia pensada para agilizar el proceso, pero que obliga a los seguidores a pasar todo el día en el recinto y alrededores.

De hecho, la dificultad para volver a ingresar al complejo hace que casi todos los aficionados opten por quedarse a consumir las actividades lúdicas que organiza el festival.

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"Empezamos a hacer cola a las 8 de la mañana y ahora, a las 5 de la tarde, recogeremos la pulsera. Todo ese tiempo lo hemos pasado haciendo las actividades y tomando algo. Eso sí, la cerveza está a 16 dólares", asegura Gisele, una turista mexicana.

La dificultad para hacerse con el objeto de deseo ha trasladado el fenómeno del asfalto neoyorquino a las plataformas de comercio electrónico. Portales globales como eBay o Wallapop ya registran ofertas donde el brazalete gratuito se cotiza entre los 200, los 300 y hasta los 1.000 dólares, alimentando un mercado secundario que sorprende a los propios organizadores del evento corporativo.

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"Nosotros entregamos la pulsera de forma completamente gratuita, pero efectivamente ya hemos detectado que se están vendiendo en algunas plataformas digitales", admitió a EFE Fernando Nuñes, ejecutivo de Banca de Consumo de Bank of America.

Nuñes explica que el sistema de franjas horarias se diseñó precisamente "para que la gente no tenga que soportar esperas masivas en el mostrador".

El directivo reveló además cuáles son los elementos más codiciados por la hinchada local e internacional dentro del catálogo de personalización de la sede neoyorquina: "Los 'charms' más buscados y los primeros en agotarse cada jornada son el balón de fútbol, la silueta de la Copa del Mundo de la FIFA, la Estatua de la Libertad y el icónico taxi amarillo de Nueva York".

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A pie de calle, la devoción por el accesorio mezcla el coleccionismo nostálgico con la picaresca. Mientras algunos hinchas confiesan a EFE entre risas que se plantean poner su pulsera a la venta en internet al salir de la carpa para costearse el viaje, otros se aferran a ella como un tesoro irrepetible.

"Es un recuerdo único; no sabemos cuándo va a volver a celebrarse un Mundial en los Estados Unidos, así que pasar doce horas de pie en Manhattan vale la pena", sentencia Gisele, una aficionada mexicana que espera su turno de recogida. EFE

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EMM/sab

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