El Villarreal traspasa al extremo Victor Moreno al Tenerife

Redacción deportes, 11 jul (EFE).- El Villarreal ha traspasado al extremo granadino Víctor Moreno al Tenerife, según anunció este sábado el club 'groguet', en el que ha militado las última tres campañas.

Moreno, que tiene ahora 21 años y ha firmado un contrato de tres campañas con su nuevo club, llegó a la cantera del Villarreal procedente de la del Granada y lo hizo para jugar en el filial en Segunda División en la campaña 2023-24, en la que acumuló nueve encuentros.

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Tras el descenso del filial fue una de sus referencias en Primera RFEF en la campaña 2024-25 y en la primera vuelta de la 25-26 pero en el mercado de invierno fue cedido a la Cultural Leonesa, equipo con el que ha añadido otros 16 encuentros de experiencia en Segunda, categoría a la que ha regresado el Tenerife. EFE

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