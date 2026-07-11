El incendio forestal en Camarasa (Lleida) quema 19 hectáreas y lleva a confinar Fontllonga

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Barcelona, 11 jul (EFE).- El incendio forestal y de vegetación agrícola declarado esta tarde en Camarasa (Lleida) ha quemado por el momento 19 hectáreas y ha obligado a confinar el pueblo de Fontllonga, donde constan domiciliadas 14 personas, según han precisado los bomberos de la Generalitat catalana.

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El aviso del fuego se ha recibido hacia las 15:17 horas, y ha movilizado hasta 160 efectivos de los bomberos y 55 dotaciones, 11 de ellas aéreas.

El fuego afecta al espacio natural protegido del Aiguabarreig Segre-Noguera Pallaresa y arde en la sierra dels Llaners, muy cerca de Montsec de Rubies.

Los efectivos de extinción priorizan el flanco izquierdo, que corre riesgo de abrirse.

En concreto, se trabaja sobre una superficie de unas 12 hectáreas, dividida aproximadamente por la mitad por la carretera C-13, que ha quedado cerrada al tráfico entre Camarasa y Vilanova de Meià.

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La llanura situada por debajo de la carretera ha ardido con alta intensidad, mientras que en la calzada se concentran también una gran cantidad de recursos para asegurar que la cola no se amplíe.

Una vez que las llamas han saltado la calzada a causa de la proyección de un foco secundario, el incendio, empujado por la marinada, ha remontado la pendiente de una colina.

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Coronada la cima, las llamas avanzan con menor intensidad. Aun así, la cabeza del incendio continúa generando focos secundarios.

Protección Civil ha enviado a las 16:30 horas un ES-Alert para solicitar el confinamiento, por precaución, de los habitantes del pequeño núcleo de población de Fontllonga, situado encima del embalse de Camarasa.

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Se les ha pedido que cierren puertas y ventanas y que eviten circular por la zona. EFE