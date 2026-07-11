El Granada ficha a la extremo belga Welma Fon (DUX Logroño)

Granada, 11 jul (EFE).- El Granada Femenino ha fichado a la extremo belga Welma Fon, quien llega libre procedente del DUX Logroño y se convierte en la cuarta incorporación del equipo para su cuarta temporada consecutiva en la Liga F, anunció este sábado el club granadino.

Welma Fon, de 24 años, comenzó su carrera profesional en el Standard de Lieja de Bélgica, país al que llegó con 8 años tras nacer y pasar su infancia en Camerún.

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Después de cinco campañas en el conjunto valón, pasó al Saint-Étienne francés y en el pasado mercado invernal se incorporó al DUX Logroño, con el que la pasada campaña disputó ocho encuentros en la Liga F, la máxima categoría femenina del fútbol español, desde su debut en febrero.

El Granada le dio “la bienvenida” y le deseó “la mayor de las suertes en su nueva etapa” a la internacional absoluta por Bélgica, su cuarto refuerzo para esta campaña tras las llegadas de la centrocampista Elene Guridi (cedida por la Real Sociedad), de la atacante Raquel Gil (Alavés) y de la portera Yohana Gómez (Deportivo). EFE

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