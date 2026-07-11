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El festival Cruïlla cierra su decimosexta edición con un balance de 73.000 asistentes

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Barcelona, 11 jul (EFE).- El Festival Cruïlla cierra este sábado su edición de 2026, la decimosexta, con un balance de unos 73.000 asistentes, un 95 % de ellos público local, durante las cuatro jornadas celebradas en el Parc del Fòrum de Barcelona.

En un comunicado, la organización ha resaltado que el festival ha consolidado un modelo "que apuesta por la calidad artística, la diversidad de públicos y una experiencia cultural que va mucho más allá de los conciertos".

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A falta de las últimas horas del festival, que acaba esta madrugada, la organización ha destacado también que en esta edición se ha consolidado el mensaje de la campaña "Cruïlla es casa", con el que reivindica el festival como un espacio de encuentro donde compartir experiencias y reforzar el sentimiento de comunidad entre los asistentes.

El cartel ha combinado artistas de géneros muy diversos, desde el rock y el pop hasta la electrónica, el jazz, las músicas urbanas, el folk y los sonidos latinos y del mundo, con el objetivo de reunir públicos de diferentes edades y sensibilidades musicales.

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La jornada inaugural reunió a 9.000 personas con actuaciones de artistas y grupos como Halsey, Renée Rapp, Sen Senra, Sigrid, Joaquina, Bacilos, Sadie Jean, Yami Safdie, Greta, Galgo Lento y Xicu.

El jueves asistieron 20.000 personas, récord histórico para ese día de la semana en el festival, con conciertos de Garbage, Pixies, Suede, Standstill, Sidonie, Mishima, Mazoni, Maika Makovski, Periferia, Alosa y YPNOSI.

El viernes, el Cruïlla congregó a 21.000 asistentes con actuaciones de David Byrne, The Black Crowes, Ezra Collective, Bomba Estéreo, Meute, Sampa the Great y Mind Enterprises, además de artistas como Alizzz, La La Love You, Ultraligera, Parquesvr, Dan Peralbo i el Comboi, Sobrezero, OKDW, Oslo Ovnies, Palo Domado, Rata, Huir, Bigger Splash y Zahara Rave.

Este sábado, la organización prevé reunir a unas 23.000 personas con el reclamo de artistas y grupos como Jovanotti, Rigoberta Bandini, Faithless, Jon Batiste, The Hives, Polo & Pan, Two Door Cinema Club y Els Pets, entre otros.

El festival ha señalado que el 95 % de los asistentes es público local, con una medida de edad situada entre los 35 y los 45 años.

Más allá de la programación musical, la edición de 2026 ha reforzado su apuesta por otras disciplinas culturales.

Entre las novedades figura el proyecto Cruïlla Arts, desarrollado junto al festival internacional Concéntrico, que ha mostrado instalaciones artísticas y arquitectónicas, mientras que el nuevo espacio "Transforma't" ha convertido la música y la cultura en herramientas de sensibilización social. EFE

gcm-jd/ml/luc

(Vídeo)

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