El Athletic confirma el traspaso de Urko Izeta al Cádiz

Bilbao, 11 jul (EFE).- El Athletic Club confirmó que ha alcanzado un acuerdo con el Cádiz CF para el traspaso al club andaluz de Urko Iruretagoiena 'Izeta' con el que "ingresa una cantidad fija por la transferencia" y además "se reserva variables económicas por objetivos, porcentaje de futura venta y derecho de tanteo".

Izeta, de 27 años, jugó la pasada temporada 16 partidos oficiales a las órdenes de Ernesto Valverde, solo tres de ellos como titular, y marcó un gol. Fue en la última jornada liguera, en el Santiago Bernabéu, frente al Real Madrid.

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Hace un año el delantero guipuzcoano firmó un contrato con el Athletic hasta 2027 después de realizar una buena campaña 2024-25 en Segunda División con el Mirandés, donde jugó cedido, en la que marcó 15 goles en 45 partidos. EFE

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