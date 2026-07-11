El atacante Cordero continuará en el Cádiz cedido por el Newcastle inglés

Cádiz, 11 jul (EFE).- El atacante Antoñito Cordero continuará por segunda temporada consecutiva en el Cádiz, que ha logrado la renovación de su acuerdo de cesión con el Newcastle inglés, anunció este sábado el club gaditano.

El extremo de Jerez de la Frontera, de 19 años, ya jugó en el conjunto amarillo en la segunda vuelta de LaLiga Hypermotion 2025-26, después de haber pasado la primera parte en el fútbol belga, en las filas del Westerlo.

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Antonio José Cordero llegó al Cádiz el pasado enero y disputó 21 partidos de Liga en Segunda División, dieciséis de ellos como titular, en los que anotó tres goles.

El futbolista ofreció su mejor rendimiento en la parte final del campeonato, a las órdenes de Imanol Idiakez, que volverá a ser su entrenador en la temporada entrante.

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Las tres dianas de Cordero, que contribuyeron a sellar la permanencia del equipo gaditano en LaLiga Hypermotion, llegaron en la jornada 38, con un doblete contra la Cultural Leonesa (2-2), y en el triunfo cadista de la penúltima cita liguera, en la fecha 41 ante el Leganés (3-0).

El delantero pasó por las canteras del Sevilla y del Betis antes de recalar en el Málaga, con el que firmó su primer contrato profesional en 2022 y, además, marcó el gol que selló su ascenso a Segunda en la campaña 2023-24 en la prórroga ante el Nástic de Tarragona.

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Con siete goles y nueve asistencias, Cordero despuntó en la campaña siguiente con el Málaga en la categoría de plata y luego fue fichado por el Newcastle United, con el que tiene contrato hasta junio de 2030. EFE

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