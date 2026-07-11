Espana agencias

Darja Varfolomeev se muestra intratable en la Copa del Mundo del Milán

Guardar
Google icon

Redacción deportes, 11 jul (EFE).- La alemana Darja Varfolomeev volvió a dejar clara su condición como indiscutible número uno de la gimnasia rítmica mundial tras alzarse este sábado con la victoria en el concurso completo de la prueba de la Copa del Mundo que se disputa en Milán con una superioridad aplastante.

Tal y como reflejaron los más de seis puntos en los que Varfolomeev, vigente campeona olímpica, mundial y continental, aventajó a su más inmediata perseguidora, la italiana Sofia Raffaeli, bronce en los pasados Juegos Olímpicos de París.

PUBLICIDAD

Nadie pudo acercarse a los 119,400 puntos que contabilizó la joven gimnasta germana, de 19 años, que parece lanzada hacia la conquista de su tercer título universal consecutivo en los Mundiales que se disputarán el próximo mes de agosto en Fráncfort.

Si Raffaeli, alentada por su público, debió conformarse con la plata con una nota final de 113,050, la búlgara Stiliana Nikolova, vigente subcampeona del mundo y de Europa, ni tan siquiera logró subir al podio, tras concluir séptima con una puntuación de 111,250.

PUBLICIDAD

Igualmente se quedó fuera de las medallas la ucraniana Taisiia Onofriichuk, bronce en los Europeos disputados el pasado mes de mayo en Varna (Bulgaria) y ganadora este curso de las pruebas de la Copa del Mundo en Sofía y Baku, que concluyó en quinta posición con un total de 112,200 unidades.

Un dominio que Darja Varfolomeev podría extender a las finales por aparatos que se disputarán este domingo en las que la germana parte de nuevo como la máxima favorita al oro, tras firmar la mejor nota de todas las participantes en aro, pelota, mazas, donde firmó unos espectaculares 30,950 puntos, y cinta.

Finales en la que no habrá representación española ya que ni Alba Bautista, que figura como segunda reserva en mazas, ni Daniela Picó lograron hacerse un hueco entre las ocho mejores que pelearán por las medallas en cada uno de los cuatro aparatos.

La dos representantes españolas tampoco pudieron pelear por el podio en el concurso completo, tras concluir Daniela Picó en la vigésimo primera posición con un total de 105,750 puntos, y Alba Bautista en el puesto veintisiete con un nota final de 104,450 unidades.EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La familia con 4 hijos que se fue a vivir a una casa autosuficiente en medio de la naturaleza: “Nuestros hijos no van al colegio”

Tenían una empresa, una vivienda amplia y una familia numerosa, pero esa estabilidad no iba acompañada de satisfacción personal

La familia con 4 hijos que se fue a vivir a una casa autosuficiente en medio de la naturaleza: “Nuestros hijos no van al colegio”

La relación de Erling Haaland con la princesa Ingrid Alexandra más allá de su abrazo viral sin camiseta: se conocen desde hace años y él ha estado en su casa

La heredera noruega y la estrella del fútbol jugaron juntos hace cuatro años en un partido amistoso en el palacio de Skaugum

La relación de Erling Haaland con la princesa Ingrid Alexandra más allá de su abrazo viral sin camiseta: se conocen desde hace años y él ha estado en su casa

La mansión de 1,5 millones de euros en Verona que no tiene dueño después de encontrar a los propietarios momificados dentro

El matrimonio de Marco Steffanoni y Maria Teresa Nizzola optó por vivir completamente apartado de la sociedad durante años

La mansión de 1,5 millones de euros en Verona que no tiene dueño después de encontrar a los propietarios momificados dentro

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Enma López gana el primer pulso a Reyes Maroto y el aparato del PSOE para ser alcaldesa de Madrid: la concejal logra los avales y fuerza las primarias

Enma López gana el primer pulso a Reyes Maroto y el aparato del PSOE para ser alcaldesa de Madrid: la concejal logra los avales y fuerza las primarias

Feijóo se reivindica tras las polémicas por la ley de nietos y las bajas laborales: “¿Sabéis lo que os digo? Que me da igual”

“Cada juez tiene su librillo”: qué hay detrás de la espera de las hijas y la secretaria de Zapatero para declarar en la Audiencia Nacional como investigadas

El PP sigue siendo el principal obstáculo para el fichaje digital, la gran herramienta de las empresas para actuar contra el absentismo laboral

El Supremo ordena investigar el tráfico de billeteras digitales de Alvise y los libros de cuentas de Se Acabó La Fiesta

ECONOMÍA

La mansión de 1,5 millones de euros en Verona que no tiene dueño después de encontrar a los propietarios momificados dentro

La mansión de 1,5 millones de euros en Verona que no tiene dueño después de encontrar a los propietarios momificados dentro

Una mujer gana 15 millones de euros en lotería y su madre tira el billete a la basura: “Soy la persona con peor suerte del mundo”

Larga duración, edad avanzada y baja formación: el perfil de los parados que frena el crecimiento de empleo en España

La banca española es inmune a la incertidumbre global y alcanza máximos en rentabilidad, solvencia y calidad de activos

El Gobierno busca piso: recibe 131 propuestas de inmuebles en la convocatoria de compra de viviendas a particulares y empresas

DEPORTES

Kane contra Haaland, Bellingham contra Odegaard: duelo de estrellas por un billete a las semifinales del Mundial 2026

Kane contra Haaland, Bellingham contra Odegaard: duelo de estrellas por un billete a las semifinales del Mundial 2026

La canción que Haaland hizo junto a sus amigos antes de convertirse en futbolista y que se ha convertido ahora en número 1 en Noruega

“Brujería” o “alerta roja”: la prensa internacional alucina con España y pone en sobreaviso a Francia y Argentina

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, sábado 11 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Es oficial: Morten Hjulmand, nuevo jugador del Atlético de Madrid hasta 2031