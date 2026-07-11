Cruz Roja moviliza a 60 voluntarios y atiende a más de 600 personas en Los Gallardos

Almería, 11 jul (EFE).- Cruz Roja ha atendido a más de 600 personas y ha movilizado a 60 voluntarios en el marco del dispositivo de emergencia por el incendio forestal declarado en Los Gallardos (Almería).

Según el balance difundido este sábado por la organización humanitaria a través de una infografía publicada en X, el dispositivo desplegado ha prestado alojamiento en albergues de emergencia a un total de 450 personas evacuadas de las zonas de riesgo, con puntos de actuación señalados en los municipios de Lubrín y Garrucha.

PUBLICIDAD

En el ámbito del apoyo asistencial a los afectados, el equipo psicosocial de Cruz Roja ha realizado 134 atenciones directas durante la emergencia.

Asimismo, la entidad ha gestionado más de 400 llamadas de familiares destinadas a obtener información o tratar de contactar con las personas afectadas por el siniestro. EFE

PUBLICIDAD

mma/dt/aam