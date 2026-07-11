Controlado el incendio en Mont-roig del Camp (Tarragona) tras quemar 7 hectáreas

Barcelona, 11 jul (EFE).- Los Bomberos de la Generalitat han dado por controlado el incendio en Mont-roig del Camp (Tarragona) tras quemar unas siete hectáreas, según las estimaciones de los Agentes Rurales.

Pasadas las 17 horas, los bomberos han considerado controlado el fuego y han explicado que han pedido el restablecimiento de la circulación de trenes en la zona.

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Horas antes, ya se había reabierto al tráfico la A-7 entre Mont-roig del Camp y l'Hospitalet de L'Infant (Tarragona) y Protección Civil había levantado también el confinamiento de los vecinos de los núcleos de Casalot, Marina, Costa del Zefir y Miami Platja.

Los Bomberos han movilizado a 57 efectivos, con quince vehículos terrestres y seis medios aéreos para controlar este fuego. EFE