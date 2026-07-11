Carlota Rodríguez fija un nuevo récord de España de los 50 mariposa con tan sólo 14 años

Redacción deportes, 11 jul (EFE).- La jovencísima nadadora Carlota Rodriguez, de tan sólo 14 años, estableció un nuevo récord de España absoluto de los 50 mariposa, tras firmar este sábado unos espectaculares 26.35 en las semifinales de los Campeonatos de Europa júnior que se disputan en la localidad alemana de Múnich.

Rodríguez, que no cumplirá los 15 años hasta el próximo 30 de noviembre, rebajó en 22 centésimas la anterior plusmarca nacional que poseía Lidón Muñoz con un tiempo de 26.57 segundos desde el año 2019.

PUBLICIDAD

"Hay muchas cosas que se pueden entrenar, pero que una nadadora tan joven sea capaz de desplegar este nivel de velocidad en un estilo de la complejidad de la mariposa es realmente extraordinario", señaló el director técnico de la Federación Española, Santi Veiga, en declaraciones a EFE

Una sensacional actuación que permitió acceder a la joven nadadora madrileña a la final de los 50 mariposa con la segunda mejor marca de todas las participantes, tan sólo superada por la francesa Andreanne Bourseul, tres años mayor que Carlota Rodríguez, que firmó un crono de 26.03 segundos.

PUBLICIDAD

Final en la que la nadadora del Canoe tratará de subir a un podio, del que no se bajó en la Copa Mediterránea disputada el pasado mes de junio en Serbia, en la que Carlota Rodríguez se colgó 7 oros, 1 plata y 1 bronce. EFE