Antas (Almería) pide a sus evacuados no volver a casa pese al control del fuego

Almería, 11 jul (EFE).- El Ayuntamiento de Antas (Almería) ha instado este sábado a los vecinos evacuados de distintos núcleos de población a no regresar aún a sus viviendas, a pesar de que la zona afectada por el incendio forestal dentro de su término municipal se encuentra actualmente "bajo control".

A través de un comunicado publicado en redes sociales, el Consistorio ha precisado que los desalojados de Los Raimundos, Los Chopos y el Cabezo María no deben volver a sus casas hasta recibir una comunicación oficial. Las autoridades pertinentes evaluarán a lo largo de esta tarde o durante la jornada de mañana si las condiciones permiten autorizar el retorno con total seguridad.

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Para analizar la evolución de la emergencia, el alcalde de la localidad, Pedro Ridao Zamora, mantendrá durante la tarde de hoy una reunión de coordinación con los regidores de Bédar y Los Gallardos, el presidente de la Diputación de Almería y representantes del operativo del Infoca, Bomberos del Levante y la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Por otro lado, el Ayuntamiento ha informado de que 24 personas permanecen reubicadas en estos momentos en el convento de las monjas. El grupo está conformado por personas mayores y niños residentes en Los Raimundos y Los Chopos, así como por familias procedentes de Bédar, Los Gallardos y Lubrín.

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La administración local, que ha expresado su solidaridad con las familias de las víctimas, está facilitando comida y atención a estos alojados, una labor para la que ha agradecido el constante apoyo logístico de Cruz Roja, los concejales del equipo de gobierno y los vecinos que han aportado enseres. EFE

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