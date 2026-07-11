Aidoo: "En el Celta viví uno de los capítulos más bonitos de mi vida"

Vigo, 11 jul (EFE).- El defensa internacional ghanés Joseph Aidoo, que terminó contrato con el Celta el pasado 30 de junio, se despidió este sábado del club vigués asegurando que en Balaídos vivió "uno de los capítulos más bonitos" de su carrera deportiva.

"Me siento inmensamente orgulloso de haber podido representar a este club histórico y de haber defendido su escudo con honor. Ahora afronto un nuevo reto, pero quiero que sepáis que este club y esta ciudad siempre ocuparán un lugar muy especial en mi corazón. Os seguiré animando desde la distancia", declaró el central.

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En su carta de despedida, Aidoo recuerda que cuando llegó a Vigo en el verano de 2019 procedente del Genk belga "solo era un futbolista con un sueño", y con el paso de los años se ha dado cuenta de la importancia que el celtismo ha tenido en su vida.

"Esta ciudad, este estadio y esta camiseta se convirtieron en mucho más que un trabajo para mí: se convirtieron en un hogar para mí y para mi familia. Aquí nació mi hija pequeña y siempre se sentirá orgullosa de ello. Hemos compartido juntos los momentos más felices y también los más difíciles. Y, durante todo ese camino, vosotros habéis sido el corazón que ha dado vida a este club. No hubo ni un solo día en el que me sintiera solo", destacó.

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La etapa de Aidoo en el Celta está marcada por la grave lesión que sufrió en octubre de 2023 jugando un amigable con su selección contra Estados Unidos. Hasta entonces, el central había sido un fijo en el once inicial, pero aquella rotura del tendón de Aquiles lo relegó a un segundo plazo. El ghanés se marcha habiendo disputado un total de 158 partidos, de los cuales 147 fueron en LaLiga, nueve de Copa del Rey y dos de la Liga Europa.

"Vuestro apoyo incondicional, vuestros cánticos y vuestra pasión han sido una fuente constante de motivación cada vez que salté al terreno de juego. Juntos hicimos historia devolviendo al Celta a Europa, pero el mayor trofeo que me llevo es vuestro cariño y los lazos que hemos construido", señaló. EFE

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