Suiza aguarda a Manzambi, que aún no se entrena con el grupo

Kansas City (EE.UU.), 9 jul (EFE).- La selección suiza sigue pendiente de Johan Manzambi, la joven estrella del equipo, que aún no se ha entrenado con el resto del conjunto y tiene complicada su participación de inicio en el partido de cuartos de final del Mundial contra Argentina.

A dos días del choque contra los de Lionel Scaloni en el Arrowhead de Kansas City, Manzambi sigue sin reincorporarse a la dinámica del conjunto, lo que puede dificultar su regreso. El delantero del Friburgo alemán, que ultima su traspaso al Newcastle inglés, se lesionó en un entrenamiento previo al partido contra Colombia, de octavos de final, y desde entonces hace trabajo diferenciado.

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Así fue también en la primera práctica del conjunto helvético en Kansas City, donde se vio al atacante, una de las revelaciones del Mundial, autor de tres goles y dos asistencias, salir al campo con una rodilla y andar por el lateral del campo de entrenamiento con una ligera cojera.

Si, como es probable, Manzambi no figura en el once inicial de Murat Yakin, el posible sustituto sería el sevillista Djibrill Sow, para dar más consistencia al centro del campo helvético. EFE

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