Espana agencias

Suiza aguarda a Manzambi, que aún no se entrena con el grupo

Guardar
Google icon

Kansas City (EE.UU.), 9 jul (EFE).- La selección suiza sigue pendiente de Johan Manzambi, la joven estrella del equipo, que aún no se ha entrenado con el resto del conjunto y tiene complicada su participación de inicio en el partido de cuartos de final del Mundial contra Argentina.

A dos días del choque contra los de Lionel Scaloni en el Arrowhead de Kansas City, Manzambi sigue sin reincorporarse a la dinámica del conjunto, lo que puede dificultar su regreso. El delantero del Friburgo alemán, que ultima su traspaso al Newcastle inglés, se lesionó en un entrenamiento previo al partido contra Colombia, de octavos de final, y desde entonces hace trabajo diferenciado.

PUBLICIDAD

Así fue también en la primera práctica del conjunto helvético en Kansas City, donde se vio al atacante, una de las revelaciones del Mundial, autor de tres goles y dos asistencias, salir al campo con una rodilla y andar por el lateral del campo de entrenamiento con una ligera cojera.

Si, como es probable, Manzambi no figura en el once inicial de Murat Yakin, el posible sustituto sería el sevillista Djibrill Sow, para dar más consistencia al centro del campo helvético. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Clima en España: temperatura y probabilidad de lluvia para Madrid este 10 de julio

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en España: temperatura y probabilidad de lluvia para Madrid este 10 de julio

¿Cómo estará el clima en Barcelona?

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

¿Cómo estará el clima en Barcelona?

Al menos doce muertos y desalojos masivos por el incendio de Los Gallardos en Almería

La rápida propagación del fuego atrapó a varias personas en sus vehículos y forzó la intervención de la Unidad Militar de Emergencias

Al menos doce muertos y desalojos masivos por el incendio de Los Gallardos en Almería

Cupón Diario de la Once: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Esta lotería cuenta con una larga lista de premios en efectivo. El mayor asciende hasta los 500 mil euros

Cupón Diario de la Once: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Mbappé y Dembélé tumban a Marruecos para dar a Francia el pase a semifinales del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

El portero Bounou detuvo un penalti a Mbappé antes del descanso, pero Francia resolvió el partido en la segunda parte y espera rival entre España y Bélgica

Mbappé y Dembélé tumban a Marruecos para dar a Francia el pase a semifinales del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Al menos doce muertos y desalojos masivos por el incendio de Los Gallardos en Almería

Al menos doce muertos y desalojos masivos por el incendio de Los Gallardos en Almería

La Justicia avala internar en un CIE a un joven marroquí con residencia legal en España: Alemania le había prohibido entrar en el espacio Schengen por varios robos

El revólver que Erdogan regaló a Pedro Sánchez en la cumbre de la OTAN ya está en manos de Interior: será inutilizado y quedará como pieza de colección

Qué dice el tratado entre España y Francia que permite invitar a un ministro francés a Moncloa y que el PP llevará al Tribunal Constitucional

El caso Zapatero reactiva la urgencia por aprobar una ley de lobbies, pero el Congreso se va de vacaciones sin ni siquiera abrir el debate: “Hay que acabar con el intrusismo”

ECONOMÍA

Los coches eléctricos son más caros de reparar y no es por la batería: el peso, los talleres especializados y la gama alta disparan la factura

Los coches eléctricos son más caros de reparar y no es por la batería: el peso, los talleres especializados y la gama alta disparan la factura

La contradicción de Europa: aumentar las sanciones contra el tráfico de migrantes mientras se aprueban centros de deportación fuera de la UE

Un agricultor denuncia la ocupación ilegal de su finca protegida por 74 caravanas tras ser expulsadas de otro municipio: “Van a destruir años de trabajo”

El BCE ‘aplaude’ el desempeño de la economía española ante la crisis de Oriente Medio

España incumple las reglas de Bruselas contra el amianto y los afectados reclaman que solo se ha indemnizado a 97 personas

DEPORTES

Mbappé y Dembélé tumban a Marruecos para dar a Francia el pase a semifinales del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Mbappé y Dembélé tumban a Marruecos para dar a Francia el pase a semifinales del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Mbappé falla un penalti ante Marruecos y se une a otro exdelantero del Real Madrid en la lista de franceses que erraron desde los once metros en un Mundial

Lamine Yamal espera el posible fichaje de Julián Álvarez “con los brazos abiertos” y se rinde a Messi y su nivel en el Mundial

El último movimiento del FC Barcelona para asomarse al mercado de fichajes y buscar a Julián Álvarez

La surrealista pelea en medio de la rueda de prensa de Brahim antes del partido entre Francia y Marruecos