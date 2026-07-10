Sánchez expresa su "tristeza" por el incendio de Los Gallardos y traslada sus condolencias

Madrid, 10 jul (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado en la madrugada de este viernes su "enorme tristeza y desolación" por las consecuencias del incendio forestal declarado en el municipio almeriense de Los Gallardos y ha trasladado sus condolencias a los familiares de las seis personas fallecidas.

"Enorme tristeza y desolación ante las terribles consecuencias del incendio que afecta a la provincia de Almería. Quiero trasladar mis condolencias para los familiares de las personas fallecidas en el incendio forestal de Los Gallardos", ha escrito Sánchez en la red social X.

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El presidente del Gobierno ha deseado también una "pronta recuperación a los heridos" y ha expresado su "solidaridad con todos los vecinos afectados".

El jefe del Ejecutivo ha señalado asimismo que efectivos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de Protección Civil y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado trabajan para combatir las llamas.

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Además, ha indicado que la Unidad Militar de Emergencias (UME) ya ha sido movilizada y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para extremar la precaución. EFE