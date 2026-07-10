Hoy será noticia. Viernes, 10 de julio

INCENDIOS FORESTALES

La muerte de doce personas en el incendio de Los Gallardos (Almería) conmociona a la sociedad española

Madrid (EFE).- La muerte de doce personas en el incendio de Los Gallardos (Almería) conmociona a la sociedad española y a la andaluza en particular, que sufre el fuego de mayores consecuencias hasta la fecha en la región.

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Los incendios forestales se multiplican en distintas comunidades autónomas alimentados por las altas temperaturas, con fuegos recientes además de en Andalucía, en Castilla-La Mancha y Castilla y León, y Cataluña.

CASO LEIRE

Declara un policía al que Leire Díez habría acudido para comprometer a la jueza de los ERE

Madrid (EFE).- El juez Santiago Pedraz toma declaración este viernes como testigo a un policía nacional al que la exmilitante del PSOE Leire Díez habría recurrido para obtener información que pudiera comprometer a la juez del caso ERE, la magistrada Mercedes Alaya, según apuntó en un informe la Guardia Civil.

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Aunque estaba previsto inicialmente, finalmente no acudirá este viernes ante el juez la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, cuya citación se ha pospuesto al próximo 15 de julio debido al fallecimiento de su madre.

ESPIONAJE POLÍTICO

La exdirectora del CNI declara este viernes en una sexta causa por el espionaje con Pegasus

Barcelona (EFE).- La exdirectora del CNI Paz Esteban está citada a declarar este viernes como investigada a raíz de la querella que presentó el exdirigente de ERC y excargo del Govern Sergi Sabrià por el ataque a su móvil con Pegasus, en la que supone su sexta imputación por caso del espionaje masivo al independentismo.

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Según informaron a EFE fuentes jurídicas, la de hoy será la cuarta vez que Esteban declara como investigada por el caso Pegasus y, como en las anteriores ocasiones, lo hará por videoconferencia y después de que el Consejo de Ministros la haya habilitado para declarar sobre cuestiones que afectan a información reservada.

EUTANASIA MANUAL

El manual de eutanasia vuelve a un Interterritorial eclipsado por el estatuto marco

Madrid (EFE).- El Ministerio de Sanidad y las comunidades retomarán este viernes el manual de buenas prácticas en eutanasia cuya aprobación pospusieron en abril en una nueva reunión del Consejo Interterritorial, que estará eclipsada sin embargo por el estatuto marco, que los consejeros han pedido negociar desde el principio.

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La polémica reforma de la norma, que ha suscitado el rechazo frontal de los sindicatos médicos y también de algunas de las organizaciones sindicales con las Sanidad cerró el acuerdo, no consta en el orden del día, pero sí volverá a marcar una cumbre que se iba a dedicar en principio a la aprobación de multitud de acuerdos, sobre todo de distribución y reparto de fondos.

PARTIDOS PP

Nuevas Generaciones del PP arrancan en Valladolid su XVI Congreso, en el que elegirán nuevo presidente

Valladolid (EFE).- Las Nuevas Generaciones (NNGG) del PP arrancan este viernes su XVI Congreso en Valladolid, un evento en el que elegirán a un nuevo presidente, Ignacio Dancausa, figura cercana a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y que cuenta con el aval del líder popular, Alberto Núñez Feijóo.

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El hasta ahora presidente de Nuevas Generaciones de Madrid llega a Valladolid como único candidato después de que el otro precandidato que logró los avales necesarios, el murciano Antonio Landaburu, se adhiriera a su candidatura como número dos y evitara que por primera vez las juventudes del PP tuvieran que elegir entre más de un nombre.

PRINCESA LEONOR

La princesa Leonor pone fin este viernes, tras tres años, a su etapa de formación militar

San Javier (Murcia) (EFE).- La princesa Leonor pondrá fin este viernes, en San Javier (Murcia) a su etapa de formación militar y a su paso por los tres Ejércitos que, como heredera de la Corona, la han preparado durante los últimos tres años para convertirse en la primera mujer en ostentar el mando supremo de las Fuerzas Armadas cuando llegue al trono.

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La Academia del Aire y del Espacio de San Javier acogerá este viernes el acto de entrega de los reales despachos de empleo a los nuevos oficiales que presidirá la familia real y con el que se despide el curso académico, una ceremonia en la que la princesa recibirá la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco que le concedió el Consejo de Ministros el pasado 29 de junio.

SANFERMINES ENCIERRO

Regresa el hierro de Álvaro Núñez tras su debut en el encierro de 2025

Pamplona (EFE).- Las calles de Pamplona acogen este viernes la segunda participación en un encierro de los Sanfermines de los toros de Álvaro Núñez, que ha traído a los festejos ejemplares de entre 565 y 595 kilos.

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Además, este viernes, con el 'Día Infantil' los más pequeños se convierten en los protagonistas de los Sanfermines este 10 de julio, en el que por primera vez se lanzará un 'txupinazo txiki.

BRUNO MARS

Bruno Mars ofrece en Madrid el primero de sus dos únicos conciertos en España

Madrid (EFE).- Bruno Mars ofrece este viernes en Madrid el primero de sus dos únicos conciertos en España en el marco de su gira mundial 'The Romantic Tour'.

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Gira en la que el cantante estadounidense presenta su nuevo álbum tras éxitos como 'APT' y 'Die With a Smile'.

MÚSICA FESTIVALES

Pixies, en Madrid, y Robbie Williams, en Bilbao, entre los artistas que actúan este viernes en España

Madrid/Bilbao (EFE).- Traspasado su ecuador, Mad Cool celebra su tercera jornada con un ojo en las actuaciones de artistas como Pixies, Kings of Leon, Halsey o Twenty One Pilots y otro en la gran pantalla dispuesta en mitad del festival para seguir el partido de España en cuartos de final del Mundial de fútbol.

Por otra parte, el cantante y compositor británico Robbie Williams protagoniza como cabeza de cartel la segunda jornada del Festival Bilbao BBK Live, en el que presenta su 'Long 90’s Tour', una mirada nostálgica a la década que marcó su carrera y que acompaña al lanzamiento de su álbum 'Britpop'.

'FESTIVAL CRUÏLLA

Arde Bogotá dará una actuación sorpresa en el Cruïlla bajo el seudónimo de Bigger Spalsh

Barcelona (EFE).- La banda cartagenera Arde Bogotá ofrecerá una actuación sorpresa este viernes en el festival Cruïlla de Barcelona, en un concierto anunciado previamente bajo el seudónimo Bigger Splash.

Precisamente, 'Bigger Splash' es el nombre del segundo adelanto de su próximo trabajo, una composición producida por Joe Chiccarelli y grabada en los míticos EastWest Studios de Los Ángeles.

EL TIEMPO

Las temperaturas máximas bajarán el viernes y habrá precipitaciones en el centro y norte

Madrid (EFE).- Las temperaturas máximas descenderán este viernes, aunque aún se rebasarán los 35-38 ºC en algunas zonas, mientras en el centro y mitad norte peninsular se prevén precipitaciones, que podrán ser localmente fuertes e ir acompañadas con rachas muy fuertes de viento, y en el resto habrá tiempo estable.

Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), un embolsamiento de aire frio en altura se situará sobre la península y dejará un aumento de la inestabilidad en el centro y mitad norte, con el desarrollo de nubosidad de evolución que dará lugar a chubascos y tormentas.

EFE

plv