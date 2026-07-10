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Bouaddi: "No me arrepiento de haber elegido Marruecos"

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Foxborough (EE.UU.), 9 jul (EFE).- El mediocampista Ayyoub Bouaddi aseguró este jueves que no se arrepiente de haber elegido jugar con Marruecos, pese a haber nacido en Francia, después de la eliminación del conjunto africano ante Les Bleus en los cuartos de final del Mundial.

"No me arrepiento por nada por haber elegido Marruecos. Estoy muy orgulloso de haber tomado esta decisión. Fue una elección con el corazón y estoy muy orgulloso de representar a Marruecos", dijo Bouaddi, una de las jóvenes revelaciones del torneo.

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Nacido y criado en Francia, Bouaddi, de 18 años, decidió competir con Marruecos semanas antes del Mundial, tras haber pasado toda su adolescencia en las categorías inferiores de la selección francesa.

Sobre la eliminatoria, en la que Francia se impuso por 2-0, Bouaddi dijo que los jugadores marroquíes "se entregaron", pero chocaron con una "gran selección francesa".

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"Sabíamos que iba a ser difícil, que teníamos que esforzarnos mucho y darlo todo. Creo que eso es lo que hicimos. Todos los jugadores se entregaron", dijo el internacional marroquí.

El jugador del Lille también aseguró que el partido "va a permitir crecer" a Marruecos, única selección africana que ha llegado dos veces a unos cuartos de final del Mundial, además de manera consecutiva.

"Esto es fútbol, no siempre se puede ganar. Creo que este partido nos va a permitir crecer. Sabemos qué tenemos que mejorar para las próximas competiciones, qué detalles debemos corregir para llegar todavía más lejos", dijo.

También habló en zona mixta su compañero Amine Sbaï, que se sumó al mensaje de que los marroquíes lo dieron todo.

"La garra y las ganas estuvieron ahí hoy. Pero el fútbol no es solo garra y ganas. Teníamos la intención, pero no salió", afirmó, en defensa del rendimiento de Marruecos ante Francia. EFE

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