Espana agencias

Youtube bloquea video de sesión del Senado paraguayo que exhibió imágenes del Mundial

Guardar
Google icon

Asunción, 8 jul (EFE).- Youtube bloqueó el acceso al video de la sesión ordinaria del Senado de Paraguay celebrada este miércoles, al parecer por una reclamación de la FIFA por la difusión de contenido sobre el Mundial durante el debate que abordó, entre otros, la polémica protagonizada por la legisladora Celeste Amarilla y el futbolista francés Kylian Mbappé.

Así lo dio a conocer en X la Dirección General de Comunicación de la Cámara Alta paraguaya, y aclaró que la medida "no implica una sanción al canal institucional de la Cámara de Senadores".

PUBLICIDAD

La sesión fue bloqueada "por una reclamación de derechos de autor atribuida a la FIFA, conforme al aviso emitido por la propia plataforma", agregó la nota. En una búsqueda realizada por EFE, el video no estaba visible en la plataforma.

"De manera preliminar, la situación estaría relacionada con la detección automática de contenido audiovisual protegido por derechos de autor, en el marco del debate parlamentario durante la sesión de la fecha, en el que se hicieron referencias al Mundial de Fútbol y se exhibieron fragmentos audiovisuales vinculados a ese acontecimiento", agregó.

PUBLICIDAD

Por tal razón, explicó el comunicado, el equipo técnico del canal Senado TV y la Dirección General de Comunicación están verificando la reclamación, con miras a "identificar el segmento observado y adoptar las medidas que correspondan para restablecer la disponibilidad de la grabación".

Aclararon, sin embargo, que la programación y las transmisiones previstas en la agenda legislativa "continuarán desarrollándose con normalidad".

La plenaria de este miércoles estuvo marcada por el fuerte cruce entre Amarilla y Mbappé.

Amarilla encendió la polémica el pasado sábado al afirmar en sus redes sociales que Mbappé "en lugar de la leche de su madre, chupó cocos y lo más culto que ha oído en su vida son los chimpancés", declaraciones que la ONU, la Federación Francesa de Fútbol y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, consideraron racistas.

La legisladora reaccionó así después de la eliminación de Paraguay en los octavos de final de la Copa del Mundo ante Francia, con marcador 0-1, y precisamente definido por un gol de penalti de Mbappé, quien según la senadora paraguaya mantuvo una actitud "prepotente" durante el partido.

El futbolista ripostó, en la misma red social, a la legisladora, al llamarla "mujer despreciable e indigna de su cargo".

Este miércoles, después de un debate de más de cinco horas, el Senado paraguayo condenó "las expresiones discriminatorias y racistas" de Amarilla contra Mbappé, con una resolución aprobada por mayoría, pese al apoyo que brindaron a la legisladora varios de sus colegas.

En el pleno, la legisladora volvió a elevar el tono y aseveró que el futbolista es un "hijo de puta", al recordar que negó el saludo al guardameta Orlando Gill al finalizar el choque.

Asimismo, apuntó que se niega a referirse a su "soñada" Francia como la "tierra de Mbappé".

"Me niego a reducir esta historia, toda esa enorme Francia, todo ese enorme legado cultural, artístico, democrático, a Mbappé", afirmó.

No fue la única: la senadora Yolanda Paredes respaldó la postura de Amarilla e indicó que Mbappé fue "racista y xenofóbico" contra los jugadores paraguayos, a los que, afirmó, trató de "humillar" durante el partido.

Por el contrario, el presidente del Congreso, el oficialista Basilio Núñez, criticó las declaraciones de Amarilla y le recomendó transformarse en "dueña de su silencio". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Málaga

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Málaga

Clima hoy en España: temperaturas para Madrid este 9 de julio

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima hoy en España: temperaturas para Madrid este 9 de julio

Previsión meteorológica del estado del tiempo en Barcelona para este 9 de julio

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Previsión meteorológica del estado del tiempo en Barcelona para este 9 de julio

ONCE: Comprueba los conclusiones del Cupón Diario del 8 de julio

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la posibilidad de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

ONCE: Comprueba los conclusiones del Cupón Diario del 8 de julio

Shakira habla en ‘La Revuelta’ sobre su pausa tras el Mundial y sus 12 conciertos en Madrid: “Voy a tirar la casa por la ventana”

La artista ajusta su agenda para acompañar a sus hijos en el inicio del curso escolar antes de su regreso a los escenarios en la capital española

Shakira habla en ‘La Revuelta’ sobre su pausa tras el Mundial y sus 12 conciertos en Madrid: “Voy a tirar la casa por la ventana”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Begoña Gómez ya tiene su pasaporte: el juez de guardia autoriza su viaje a Londres para la graduación de su hija

Begoña Gómez ya tiene su pasaporte: el juez de guardia autoriza su viaje a Londres para la graduación de su hija

Pedro Sánchez asegura que mantuvo una conversación “informal” con Trump tras sus ataques contra España: “Hemos hablado de fútbol y del Mundial”

Feijóo llama “cáncer” al absentismo laboral tras rechazar en el Congreso el uso de esta palabra como “metáfora de lo peor”

La DGT explica si te pueden multar por conducir sin camiseta o con chanclas: la decisión queda en manos del agente

La Verja de Gibraltar desaparecerá el 15 de julio: así cambiará la frontera entre España y Reino Unido

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “No se pueden empezar las vacaciones un viernes”

Juanma Lorente, abogado: “No se pueden empezar las vacaciones un viernes”

El absentismo laboral, en cifras: de los 22,3 millones de trabajadores que hay en España, 363.000 faltan cada día sin baja médica

La villa del Mediterráneo con puerta a la playa: casi 2 millones de euros por 175 metros cuadrados construidos y una finca con jardín y piscina

El coste para la empresa de tener a un trabajador con baja laboral: esta incapacidad es la más cara para las compañías

El país que ha decidido quitar ayudas al aire acondicionado en plena ola de calor para gastar en defensa

DEPORTES

El Aynaoui, el intento de tenista que se pasó al fútbol: le secuestraron en su casa para robarle y ahora triunfa con Marruecos en el Mundial

El Aynaoui, el intento de tenista que se pasó al fútbol: le secuestraron en su casa para robarle y ahora triunfa con Marruecos en el Mundial

Cuando el fútbol desafía la lógica y las estadísticas: el mito de los penaltis, el resultado de 2-0, el color de la camiseta o el factor campo

Las palabras del padre de Henderson sobre el drama de su hijo con la lesión del brazo: “Se lo destrozó por completo”

Las 5 razones por las que España llega al duelo ante Bélgica como favorita

El eterno debate del fútbol: Europa manda en los Mundiales, pero Sudamérica tiene a los mejores jugadores