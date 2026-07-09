Vox pide que comparezca el ministro Hacienda por el cese directora de Agencia Tributaria

Madrid, 9 jul (EFE).- El grupo parlamentario de Vox en el Congreso ha registrado este jueves una solicitud de comparecencia del ministro de Hacienda, Arcadi España, en la comisión de Hacienda y Función Pública, para que dé explicaciones sobre el cese de la directora general de la Agencia Tributaria.

Soledad Fernández Doctor ha dejado el cargo después de cuatro años y, mientras que Hacienda sostiene que su salida estaba prevista desde hace meses y que no responde a una crisis interna, Vox liga el cese a la investigación judicial contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

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Éste está siendo investigado por presunto tráfico de influencias, blanqueo y delitos relacionados con el rescate público a la aerolínea Plus Ultra en 2021, y por las joyas halladas en registros en su despacho, por los que la Agencia Tributaria ha abierto inspecciones fiscales al expresidente, su esposa, sus hijas y al empresario Julio Martínez, al tiempo que se ha personado como perjudicada en la pieza.

Vox también ha registrado una batería de preguntas al Gobierno para su respuesta por escrito sobre el relevo de la directora general de la Agencia Tributaria y sobre las relaciones de Rodríguez Zapatero con la compañía tecnológica china Huawei.

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A este respecto señala que Zapatero mantuvo dos encuentros a finales de 2025 con altos cargos de Huawei, después de que el Gobierno cancelara un contrato considerado estratégico, que contemplaba la ampliación de determinadas infraestructuras tecnológicas con equipamiento de dicha compañía.

Asimismo, indica que el Gobierno anunció el pasado 10 de junio una licitación, por un valor estimado de 160,9 millones de euros, para el servicio de apoyo de los sistemas de información de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, "cuyos pliegos contemplan el soporte y mantenimiento de infraestructuras que incorporan equipos de Huawei". EFE

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