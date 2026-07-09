Espana agencias

Vox pide que comparezca el ministro Hacienda por el cese directora de Agencia Tributaria

Guardar
Google icon

Madrid, 9 jul (EFE).- El grupo parlamentario de Vox en el Congreso ha registrado este jueves una solicitud de comparecencia del ministro de Hacienda, Arcadi España, en la comisión de Hacienda y Función Pública, para que dé explicaciones sobre el cese de la directora general de la Agencia Tributaria.

Soledad Fernández Doctor ha dejado el cargo después de cuatro años y, mientras que Hacienda sostiene que su salida estaba prevista desde hace meses y que no responde a una crisis interna, Vox liga el cese a la investigación judicial contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

PUBLICIDAD

Éste está siendo investigado por presunto tráfico de influencias, blanqueo y delitos relacionados con el rescate público a la aerolínea Plus Ultra en 2021, y por las joyas halladas en registros en su despacho, por los que la Agencia Tributaria ha abierto inspecciones fiscales al expresidente, su esposa, sus hijas y al empresario Julio Martínez, al tiempo que se ha personado como perjudicada en la pieza.

Vox también ha registrado una batería de preguntas al Gobierno para su respuesta por escrito sobre el relevo de la directora general de la Agencia Tributaria y sobre las relaciones de Rodríguez Zapatero con la compañía tecnológica china Huawei.

PUBLICIDAD

A este respecto señala que Zapatero mantuvo dos encuentros a finales de 2025 con altos cargos de Huawei, después de que el Gobierno cancelara un contrato considerado estratégico, que contemplaba la ampliación de determinadas infraestructuras tecnológicas con equipamiento de dicha compañía.

Asimismo, indica que el Gobierno anunció el pasado 10 de junio una licitación, por un valor estimado de 160,9 millones de euros, para el servicio de apoyo de los sistemas de información de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, "cuyos pliegos contemplan el soporte y mantenimiento de infraestructuras que incorporan equipos de Huawei". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El breve romance español que vivió Bonnie Tyler con el cómico Paco Collado: “Hubo mucha química y desde los postres me estaba haciendo ojitos”

La relación se extendió durante un año por teléfono a pesar de que el humorista no hablaba inglés ni la cantante español

El breve romance español que vivió Bonnie Tyler con el cómico Paco Collado: “Hubo mucha química y desde los postres me estaba haciendo ojitos”

La Alhambra indemniza con dos millones de euros a una joven de 18 años que quedó parapléjica tras la caída de una rama arrastrada por el viento en 2023

El organismo ha implantado un protocolo para clausurar zonas del recinto durante episodios de viento fuerte y ha intensificado la supervisión con nuevas tecnologías

La Alhambra indemniza con dos millones de euros a una joven de 18 años que quedó parapléjica tras la caída de una rama arrastrada por el viento en 2023

Los salmorejos de súper son saludables, pero no siempre baratos, según la OCU: “El brik es la opción más asequible, y los de marca blanca son incluso mejores”

Un análisis de 30 salmorejos refrigerados realizado por la OCU destaca el buen aporte nutricional de este tipo de preparados, y elige los dos mejores disponibles en el supermercado

Los salmorejos de súper son saludables, pero no siempre baratos, según la OCU: “El brik es la opción más asequible, y los de marca blanca son incluso mejores”

Investigadores explican qué modo de hablar funciona para que tu perro te entienda mejor

El tono de voz importa a la hora de hablar a tu mascota para que preste atención y la mantenga

Investigadores explican qué modo de hablar funciona para que tu perro te entienda mejor

Un estudio revela cuál es el secreto de la longevidad de los vecinos centenarios de Cerdeña, una de las cinco Zonas Azules del mundo

La actitud con la que se afronta el paso del tiempo es clave para determinar la longevidad

Un estudio revela cuál es el secreto de la longevidad de los vecinos centenarios de Cerdeña, una de las cinco Zonas Azules del mundo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un migrante intenta frenar su expulsión de España a través de la regularización extraordinaria: el juez lo rechaza porque Francia le prohíbe la entrada en el espacio Schengen

Un migrante intenta frenar su expulsión de España a través de la regularización extraordinaria: el juez lo rechaza porque Francia le prohíbe la entrada en el espacio Schengen

Feijóo no es el único que mezcla bajas laborales con absentismo: Rajoy recortó en 2012 el salario de los funcionarios durante su permiso de incapacidad temporal

Antonio Cánovas del Castillo, político e historiador: “Son españoles los que no pueden ser otra cosa”

Cuatro fiscalías investigan a dos empresas de EEUU por extorsionar al nieto de un embajador español e intentar quedarse con su empresa de 12.000 antenas de telefonía

Begoña Gómez ya tiene su pasaporte: el juez de guardia autoriza su viaje a Londres para la graduación de su hija

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Las bajas laborales se disparan en España: qué hay detrás del enfrentamiento político por el absentismo y quién paga la factura

Las posibilidades de Trump de imponer un bloqueo comercial a España: esto dice la legislación de EEUU y el “bazuca” que puede usar Sánchez

Juanma Lorente, abogado: “No se pueden empezar las vacaciones un viernes”

El absentismo laboral, en cifras: de los 22,3 millones de trabajadores que hay en España, 363.000 faltan cada día sin baja médica

DEPORTES

Marruecos busca la revancha ante Francia con un polémico equipo arbitral, el “bromance” de Hakimi y Mbappé y París blindada

Marruecos busca la revancha ante Francia con un polémico equipo arbitral, el “bromance” de Hakimi y Mbappé y París blindada

El Aynaoui, el intento de tenista que se pasó al fútbol: le secuestraron en su casa para robarle y ahora triunfa con Marruecos en el Mundial

Cuando el fútbol desafía la lógica y las estadísticas: el mito de los penaltis, el resultado de 2-0, el color de la camiseta o el factor campo

Las palabras del padre de Henderson sobre el drama de su hijo con la lesión del brazo: “Se lo destrozó por completo”

Las 5 razones por las que España llega al duelo ante Bélgica como favorita