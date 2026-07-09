Un millar de desalojados por el incendio forestal de Benahavís (Málaga)

Málaga, 10 jul (EFE).- Un millar de personas han sido desalojadas de forma preventiva por el incendio forestal declarado desde la tarde de este jueves en Benahavís (Málaga), según ha informado la delegada de la Junta en la provincia, Patricia Navarro.

El incendio sigue activo y casi 180 efectivos siguen trabajando en la estabilización del fuego, cuyo perímetro está contenido en más de un 60 por ciento, según ha informado el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Infoca.

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Una vez que al llegar la noche se han retirado los medios aéreos, que han sido hasta trece en la tarde de este jueves, trabajan 179 efectivos por tierra, con diez vehículos autobombas, una unidad médica y un módulo de oficina técnica, ha detallado Infoca.

El incendio, declarado en el límite entre Estepona y Benahavís, se ha extendido por este segundo municipio y ha provocado el desalojo preventivo de viviendas, primero en la zona Parque Botánico Country Club y después casi un centenar en los apartamentos Four Season, un complejo residencial de lujo, y en otros diseminados.

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El Ayuntamiento de Benahavís ha informado de que todos los desalojados pueden acudir al pabellón municipal, donde se ha habilitado un espacio para su alojamiento y atención.

El Plan Infoca mantiene activada la fase de emergencia, situación operativa 1. EFE

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