Sordo acusa a Feijóo de demonizar a las personas que se ven obligadas a coger una baja

Barcelona, 9 jul (EFE).- El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha acusado este jueves al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de demonizar a las personas que se ven obligadas a coger una baja después de que éste cuestionara que un trabajador cobre lo mismo aunque esté de baja.

Lo ha dicho en declaraciones a los medios antes de conmemorar en Barcelona el medio siglo de la asamblea general de CCOO de Barcelona de 1976, en un acto que contará con la presencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

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"Bueno, ya dije ayer en varias entrevistas y en varias situaciones que las palabras de Feijóo son un despropósito que expresa lo que está pensando buena parte de la derecha económica y de la patronal que ocurre en España. Se está demonizando a las personas que se ven obligadas a coger una baja que les prescribe un médico”, ha dicho Sordo.

El líder sindical ha dicho que Feijóo se basa en datos falsos porque “no es verdad que en España las personas de baja cobren lo mismo que cuando están trabajando”, y ha advertido de que estos mensajes son propios de una derecha “que cada vez más se está contagiando del discurso del populismo de extrema derecha”. “Me parece sumamente preocupante”, ha añadido.

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“Yo empiezo a pensar también que hay una parte del poder económico en España que empieza a estar preocupado por el hecho de que nuestro país pueda llegar al pleno empleo”, ha dicho Sordo, ya que esto supone que la capacidad de negociación, de presión de los trabajadores y de ejercer sus derechos “se incrementa de una forma muy importante”.

Sordo ha insistido en que estar de baja cuando tienes una dolencia, cuando tienes una enfermedad, "es un derecho adquirido y consolidado" de la clase trabajadora de este país. EFE

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