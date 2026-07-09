Espana agencias

Sordo acusa a Feijóo de demonizar a las personas que se ven obligadas a coger una baja

Guardar
Google icon

Barcelona, 9 jul (EFE).- El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha acusado este jueves al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de demonizar a las personas que se ven obligadas a coger una baja después de que éste cuestionara que un trabajador cobre lo mismo aunque esté de baja.

Lo ha dicho en declaraciones a los medios antes de conmemorar en Barcelona el medio siglo de la asamblea general de CCOO de Barcelona de 1976, en un acto que contará con la presencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

PUBLICIDAD

"Bueno, ya dije ayer en varias entrevistas y en varias situaciones que las palabras de Feijóo son un despropósito que expresa lo que está pensando buena parte de la derecha económica y de la patronal que ocurre en España. Se está demonizando a las personas que se ven obligadas a coger una baja que les prescribe un médico”, ha dicho Sordo.

El líder sindical ha dicho que Feijóo se basa en datos falsos porque “no es verdad que en España las personas de baja cobren lo mismo que cuando están trabajando”, y ha advertido de que estos mensajes son propios de una derecha “que cada vez más se está contagiando del discurso del populismo de extrema derecha”. “Me parece sumamente preocupante”, ha añadido.

PUBLICIDAD

“Yo empiezo a pensar también que hay una parte del poder económico en España que empieza a estar preocupado por el hecho de que nuestro país pueda llegar al pleno empleo”, ha dicho Sordo, ya que esto supone que la capacidad de negociación, de presión de los trabajadores y de ejercer sus derechos “se incrementa de una forma muy importante”.

Sordo ha insistido en que estar de baja cuando tienes una dolencia, cuando tienes una enfermedad, "es un derecho adquirido y consolidado" de la clase trabajadora de este país. EFE

(foto) (vídeo) (audio)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Alhambra indemniza con dos millones de euros a una joven de 18 años que quedó parapléjica tras la caída de una rama arrastrada por el viento en 2023

El organismo ha implantado un protocolo para clausurar zonas del recinto durante episodios de viento fuerte y ha intensificado la supervisión con nuevas tecnologías

La Alhambra indemniza con dos millones de euros a una joven de 18 años que quedó parapléjica tras la caída de una rama arrastrada por el viento en 2023

Los salmorejos de súper son saludables, pero no siempre baratos, según la OCU: “El brik es la opción más asequible, y los de marca blanca son incluso mejores”

Un análisis de 30 salmorejos refrigerados realizado por la OCU destaca el buen aporte nutricional de este tipo de preparados, y elige los dos mejores disponibles en el supermercado

Los salmorejos de súper son saludables, pero no siempre baratos, según la OCU: “El brik es la opción más asequible, y los de marca blanca son incluso mejores”

Investigadores explican qué modo de hablar funciona para que tu perro te entienda mejor

El tono de voz importa a la hora de hablar a tu mascota para que preste atención y la mantenga

Investigadores explican qué modo de hablar funciona para que tu perro te entienda mejor

Un estudio revela cuál es el secreto de la longevidad de los vecinos centenarios de Cerdeña, una de las cinco Zonas Azules del mundo

La actitud con la que se afronta el paso del tiempo es clave para determinar la longevidad

Un estudio revela cuál es el secreto de la longevidad de los vecinos centenarios de Cerdeña, una de las cinco Zonas Azules del mundo

La policía investiga la violación a una adolescente trans: el agresor la invitó a su piso y la drogó para abusar de ella

La joven fue agredida por un hombre que la contactó tras la Noche de San Juan

La policía investiga la violación a una adolescente trans: el agresor la invitó a su piso y la drogó para abusar de ella
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un migrante intenta frenar su expulsión de España a través de la regularización extraordinaria: el juez lo rechaza porque Francia le prohíbe la entrada en el espacio Schengen

Un migrante intenta frenar su expulsión de España a través de la regularización extraordinaria: el juez lo rechaza porque Francia le prohíbe la entrada en el espacio Schengen

Feijóo no es el único que mezcla bajas laborales con absentismo: Rajoy recortó en 2012 el salario de los funcionarios durante su permiso de incapacidad temporal

Antonio Cánovas del Castillo, político e historiador: “Son españoles los que no pueden ser otra cosa”

Cuatro fiscalías investigan a dos empresas de EEUU por extorsionar al nieto de un embajador español e intentar quedarse con su empresa de 12.000 antenas de telefonía

Begoña Gómez ya tiene su pasaporte: el juez de guardia autoriza su viaje a Londres para la graduación de su hija

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Las bajas laborales se disparan en España: qué hay detrás del enfrentamiento político por el absentismo y quién paga la factura

Las posibilidades de Trump de imponer un bloqueo comercial a España: esto dice la legislación de EEUU y el “bazuca” que puede usar Sánchez

Juanma Lorente, abogado: “No se pueden empezar las vacaciones un viernes”

El absentismo laboral, en cifras: de los 22,3 millones de trabajadores que hay en España, 363.000 faltan cada día sin baja médica

DEPORTES

Marruecos busca la revancha ante Francia con un polémico equipo arbitral, el “bromance” de Hakimi y Mbappé y París blindada

Marruecos busca la revancha ante Francia con un polémico equipo arbitral, el “bromance” de Hakimi y Mbappé y París blindada

El Aynaoui, el intento de tenista que se pasó al fútbol: le secuestraron en su casa para robarle y ahora triunfa con Marruecos en el Mundial

Cuando el fútbol desafía la lógica y las estadísticas: el mito de los penaltis, el resultado de 2-0, el color de la camiseta o el factor campo

Las palabras del padre de Henderson sobre el drama de su hijo con la lesión del brazo: “Se lo destrozó por completo”

Las 5 razones por las que España llega al duelo ante Bélgica como favorita