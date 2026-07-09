Seis personas fallecen en el incendio forestal de Los Gallardos (Almería)

Almería, 10 jul (EFE).- Seis personas han fallecido en el grave incendio forestal declarado en el municipio almeriense de Los Gallardos, en concreto en una pedanía del municipio vecino de Bédar, habiendo sido halladas algunas de las víctimas en el interior de vehículos que fueron alcanzados por las llamas, según ha informado el 112 de Andalucía. EFE
mma/plv
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