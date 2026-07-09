Sánchez visitará el lunes la Línea de la Concepción (Cádiz) con ocasión de la supresión de la Verja de Gibraltar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará el próximo lunes 13 de julio a la Línea de la Concepción (Cádiz) con ocasión de la entrada en vigor del acuerdo sobre Gibraltar y la demolición de la Verja, previstos para el miércoles.

Su visita, que se produce en la víspera de la firma en Bruselas por parte de la Unión Europea y Reino Unido, busca poner en valor un acuerdo que "implicará la desaparición de la Verja y abrirá una nueva etapa de prosperidad compartida en el Campo de Gibraltar", informan fuentes de Moncloa.

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El alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Franco, también ha confirmado este jueves la visita del presidente del Gobierno. En una nota, ha señalado su interés en tratar con Pedro Sánchez cuestiones relacionadas con el futuro de los suelos que no sean de titularidad municipal o el interés del Ayuntamiento por la adquisición de terrenos en la zona.

Asimismo, Juan Franco ha señalado que el 15 de julio, cuando entre en vigor el acuerdo, será un "día histórico" y que representa "una realidad que nadie ha conocido hasta el momento".

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LA FIRMA DEL ACUERDO EN BRUSELAS

Aunque inicialmente la firma del acuerdo sobre Gibraltar se iba a producir el 13 de julio en la capital comunitaria, el ministro principal gibraltareño, Fabian Picardo, aclaró este martes durante su comparecencia ante el Parlamento del Peñón para presentar los presupuestos que el acto se celebrará el 14 de julio.

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La firma corresponderá a la Comisión Europea, que ha sido la que ha negociado en nombre de los Veintisiete, y en concreto a Maros Sefcovic, quien asumió todo el peso de la negociación, mientras que por parte británica se espera que quien acuda sea la actual titular de Exteriores, Yvette Cooper.

Además, también está previsto que se desplacen a Bruselas para asistir al acto el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, y el propio Picardo, si bien no participarán propiamente en la firma.

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Tras la rubrica, entrará en vigor el convenio y se procederá a la supresión de la Verja. Esto pondrá fin a los controles de pasaportes entre España y el Peñón, que se trasladarán ahora al aeropuerto y serán dobles, por las autoridades gibraltareñas y por la Policía Nacional española.