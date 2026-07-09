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Rápido y emocionante tercer encierro de los Victoriano del Río con un herido por asta

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Pamplona, 09 jul (EFE).- El tercer encierro de los Sanfermines 2026 con toros de la ganadería madrileña de Victoriano del Río ha sido rápido y emocionante con bonitas carreras de los corredores, uno de los cuales ha sufrido una herida por asta en el brazo.

La carrera ha transcurrido a gran velocidad, como los dos primeros encierros de las fiestas, con una duración de 2 minutos y 27 segundos, pero en esta ocasión el grupo se ha estirado y los toros se han separado posibilitando un mayor acercamiento de los corredores. Las caídas se han sucedido en el recorrido dejando, según el primer parte médico, una decena de heridos.

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Desde los corrales de Santo Domingo, donde ha pasado la noche, la manada ha partido a las 8 de la mañana agrupada y encabezada por los cabestros que la han guiado por la cuesta al encuentro con los primeros corredores.

En su decimoquinta participación en Pamplona, los de Guadalix de la Sierra han recorrido agrupados los primeros metros del recorrido en los que han ido cogiendo velocidad con un cabestro y un toro negro en cabeza.

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De esa forma han cruzado la plaza Consistorial y se ha adentrado en Mercaderes donde se han producido algunas caídas, entre ellas la de un corredor por el que ha pasado por encima la manada.

La torada ha superado sin problemas la curva de entrada a Estafeta, sin llegar a chocar contra el vallado, y ha comenzado a estirarse y ampliarse los espacios entre los bravos.

En este tramo, con muchísima gente en la calle, se han sucedido las caídas y también los momentos de emoción con dos toros negros con los cabestros ganando algunos metros, llegando a sumarse a ellos alguno de sus hermanos en algún momento.

Más estirados en algunos instantes pero sin llegar a quedarse ninguno de los astados rezagados han llegado al tramo de Telefónica, donde un día más se han congregado muchísimas personas lo que ha aumentado el peligro y ha propiciado las caídas. Ha sido en esta zona en la que un corredor ha sufrido una cornada en el brazo.

Las caídas se han repetido también en el callejón obligando a algunos de los participantes a protegerse en las gateras.

Los de Victoriano del Río han entrado divididos en la plaza donde, sin entretenerse con los corredores, se han dirigido a chiqueros sin mayores complicaciones.

Por la tarde, serán lidiados en el coso pamplonés por Alejandro Talavante, Andrés Roca Rey y David de Miranda. EFE

(Foto) (Vídeo)

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