Espana agencias

Quince CCAA en aviso por calor, con diez en naranja por temperaturas de hasta 42 grados

Guardar
Google icon

Madrid, 9 jul (EFE).- Quince comunidades autónomas están hoy bajo aviso por calor, con diez de ellas en nivel naranja (peligro importante) por temperaturas muy altas, que llegarán hasta 42 grados en puntos de Aragón, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en su página web.

Por otra parte, se prevén tormentas con rachas muy fuertes de viento en el alto Ebro, sistema Ibérico, Pirineos, noroeste de Castilla y León, y en Navarra donde no se descarta puntualmente granizo grande.

PUBLICIDAD

Las comunidades que activarán avisos naranjas por calor a partir del mediodía, son las siguientes: Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid, Murcia, Navarra, La Rioja y Comunidad Valenciana.

Se suman en nivel amarillo (peligro bajo) por altas temperaturas otras cinco: Castilla y León, Extremadura, Galicia, País Vasco y Canarias (la isla de Gran Canaria).

PUBLICIDAD

También en amarillo aunque por tormentas está en aviso Aragón y La Rioja; asimismo por tormentas y además por lluvias, Castilla y León, Navarra y País Vasco.

Se podrán acumular más de 15 litros por metro cuadrado en una hora en el condado de Treviño (Burgos) y en puntos de Álava y Navarra.

Las temperaturas serán muy altas, con máximas superiores a los 37-40 grados en muchas zonas de la península y los archipiélagos, y por encima de los 40-42 en los valles del Ebro, Tajo, el litoral de Valencia, Murcia, el sur de Huesca y Lleida, así como en el interior de Baleares.

En Aragón en concreto se podrán alcanzar hasta 42 grados en el sur de Huesca, bajo Teruel y la ribera del Ebro de Zaragoza.

También hará mucho calor, con niveles de hasta 41 grados, en el interior de Mallorca, en el valle del Almanzora y los Vélez (Almería) y en Cataluña en la depresión central de Lleida y de Tarragona. Asimismo, en la vega del Segura (Murcia) y en el interior sur de Valencia.

Hasta 40 grados se alcanzarán en el norte de Ibiza y en Formentera (Baleares), en el litoral sur de Valencia, en Cinco Villas de Zaragoza y en el valle del Tajo (Toledo).

En el caso de Madrid, se podrán alcanzar hasta 39 grados en la zona sur, las vegas y oeste de la provincia. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Se estabilizan en Cataluña los seis incendios forestales activos: “El episodio de simultaneidad está siendo muy complicado”

Los bomberos trabajarán todavía este jueves para controlar los fuegos, por lo que han señalado que les espera “otro día difícil”

Se estabilizan en Cataluña los seis incendios forestales activos: “El episodio de simultaneidad está siendo muy complicado”

Feijóo no es el único que mezcla bajas laborales con absentismo: Rajoy recortó en 2012 el salario de los funcionarios durante su permiso de incapacidad temporal

El líder de la oposición argumenta la medida en el “fraude” en los permisos de incapacidad temporal, que ha llevado al aumento del absentismo. Los sindicatos critican que mezcle bajas justificadas y bajas no justificadas

Feijóo no es el único que mezcla bajas laborales con absentismo: Rajoy recortó en 2012 el salario de los funcionarios durante su permiso de incapacidad temporal

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

El precio de las gasolinas se modifica diariamente

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Los vecinos denuncian que las palomas se están comiendo el patrimonio: sus picoteos y excrementos ponen en peligro los monumentos

En algunas ciudades se ha declarado la emergencia cinegética o se ha recurrido a aves rapaces para ahuyentarlas

Los vecinos denuncian que las palomas se están comiendo el patrimonio: sus picoteos y excrementos ponen en peligro los monumentos

Los expertos coinciden en un beneficio adicional y desconocido de beber agua fría

El agua fría activa unos sensores específicos del cuerpo capaces de detectar el cambio de temperatura

Los expertos coinciden en un beneficio adicional y desconocido de beber agua fría
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo no es el único que mezcla bajas laborales con absentismo: Rajoy recortó en 2012 el salario de los funcionarios durante su permiso de incapacidad temporal

Feijóo no es el único que mezcla bajas laborales con absentismo: Rajoy recortó en 2012 el salario de los funcionarios durante su permiso de incapacidad temporal

Antonio Cánovas del Castillo, político e historiador: “Son españoles los que no pueden ser otra cosa”

Cuatro fiscalías investigan a dos empresas de EEUU por extorsionar al nieto de un embajador español e intentar quedarse con su empresa de 12.000 antenas de telefonía

Begoña Gómez ya tiene su pasaporte: el juez de guardia autoriza su viaje a Londres para la graduación de su hija

Pedro Sánchez asegura que mantuvo una conversación “informal” con Trump tras sus ataques contra España: “Hemos hablado de fútbol y del Mundial”

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Las bajas laborales se disparan en España: qué hay detrás del enfrentamiento político por el absentismo y quién paga la factura

Las posibilidades de Trump de imponer un bloqueo comercial a España: esto dice la legislación de EEUU y el “bazuca” que puede usar Sánchez

Juanma Lorente, abogado: “No se pueden empezar las vacaciones un viernes”

El absentismo laboral, en cifras: de los 22,3 millones de trabajadores que hay en España, 363.000 faltan cada día sin baja médica

DEPORTES

Marruecos busca la revancha ante Francia con un polémico equipo arbitral, el “bromance” de Hakimi y Mbappé y París blindada

Marruecos busca la revancha ante Francia con un polémico equipo arbitral, el “bromance” de Hakimi y Mbappé y París blindada

El Aynaoui, el intento de tenista que se pasó al fútbol: le secuestraron en su casa para robarle y ahora triunfa con Marruecos en el Mundial

Cuando el fútbol desafía la lógica y las estadísticas: el mito de los penaltis, el resultado de 2-0, el color de la camiseta o el factor campo

Las palabras del padre de Henderson sobre el drama de su hijo con la lesión del brazo: “Se lo destrozó por completo”

Las 5 razones por las que España llega al duelo ante Bélgica como favorita