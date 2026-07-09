Quince CCAA en aviso por calor, con diez en naranja por temperaturas de hasta 42 grados

Madrid, 9 jul (EFE).- Quince comunidades autónomas están hoy bajo aviso por calor, con diez de ellas en nivel naranja (peligro importante) por temperaturas muy altas, que llegarán hasta 42 grados en puntos de Aragón, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en su página web.

Por otra parte, se prevén tormentas con rachas muy fuertes de viento en el alto Ebro, sistema Ibérico, Pirineos, noroeste de Castilla y León, y en Navarra donde no se descarta puntualmente granizo grande.

PUBLICIDAD

Las comunidades que activarán avisos naranjas por calor a partir del mediodía, son las siguientes: Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid, Murcia, Navarra, La Rioja y Comunidad Valenciana.

Se suman en nivel amarillo (peligro bajo) por altas temperaturas otras cinco: Castilla y León, Extremadura, Galicia, País Vasco y Canarias (la isla de Gran Canaria).

PUBLICIDAD

También en amarillo aunque por tormentas está en aviso Aragón y La Rioja; asimismo por tormentas y además por lluvias, Castilla y León, Navarra y País Vasco.

Se podrán acumular más de 15 litros por metro cuadrado en una hora en el condado de Treviño (Burgos) y en puntos de Álava y Navarra.

PUBLICIDAD

Las temperaturas serán muy altas, con máximas superiores a los 37-40 grados en muchas zonas de la península y los archipiélagos, y por encima de los 40-42 en los valles del Ebro, Tajo, el litoral de Valencia, Murcia, el sur de Huesca y Lleida, así como en el interior de Baleares.

En Aragón en concreto se podrán alcanzar hasta 42 grados en el sur de Huesca, bajo Teruel y la ribera del Ebro de Zaragoza.

También hará mucho calor, con niveles de hasta 41 grados, en el interior de Mallorca, en el valle del Almanzora y los Vélez (Almería) y en Cataluña en la depresión central de Lleida y de Tarragona. Asimismo, en la vega del Segura (Murcia) y en el interior sur de Valencia.

PUBLICIDAD

Hasta 40 grados se alcanzarán en el norte de Ibiza y en Formentera (Baleares), en el litoral sur de Valencia, en Cinco Villas de Zaragoza y en el valle del Tajo (Toledo).

En el caso de Madrid, se podrán alcanzar hasta 39 grados en la zona sur, las vegas y oeste de la provincia. EFE