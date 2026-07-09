Murcia votará en contra de "recibir menos y poder endeudarse más"

Murcia, 9 jul (EFE).- La portavoz del Ejecutivo murciano, Marisa López Aragón, ha asegurado este jueves que el Gobierno regional votará en contra del nuevo sistema de financiación autonómica propuesto por el Gobierno central. "La solución no puede consistir en decirnos que como recibimos menos, podemos endeudarnos más", ha criticado.

La consejera murciana se ha referido así a la propuesta del ministro Hacienda, Arcadi España, durante la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera de esta semana de que en próximos ejercicios se estudie la opción de acordar un déficit asimétrico entre las comunidades, del que saldrían más beneficiadas Madrid, Murcia y la Comunitat Valenciana, según el ministro.

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"La solución no puede consistir en decirnos que como recibimos menos, podemos endeudarnos más. Como saben, la deuda se devuelve y terminan pagándola los ciudadanos", ha denunciado la consejera murciana.

Por ello, ha afirmado que, si el 29 de julio, día en que se reúne nuevamente el Consejo de Política Fiscal y Financiera, "el Ministerio mantiene la propuesta de que Murcia pase de ser la peor financiada a la tercera peor financiada de España, la región estará en contra".

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"Queremos igualdad entre los españoles, negociación multilateral, criterios transparentes y recursos suficientes para poder prestar los servicios públicos en condiciones equivalentes, sin privilegios y sin que el código postal determine la calidad de los servicios que recibe una persona", ha dicho la portavoz del Ejecutivo murciano.

A juicio de López Aragón, la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera "volvió a dejar una sensación muy preocupante". "Se habla de objetivos, de estabilidad, de déficit y de reglas fiscales, pero sigue sin resolverse algo esencial, que Murcia lleva años recibiendo menos recursos de los que necesita para poder atender competencias, que son exactamente las mismas que tienen el resto de comunidades", ha apuntado.

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También ha criticado que en el objetivo de déficit "el Estado se reserva un 1,7 y deja para las comunidades un 0,1. La comparación es suficientemente expresiva y explicada".EFE

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