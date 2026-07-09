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Muchova: "Cuando vi que su bola se quedaba en la red solo pensé 'gracias'"

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Redacción deportes, 9 jul (EFE).- La checa Karolina Muchova conoció en plena rueda de prensa que su compatriota y amiga Linda Noskova sería su rival en la final del sábado, con el título de Wimbledon en juego y que ella alcanzó después de sobrevivir a un punto de partido que tuvo la estadounidense Coco Gauff.

"Me alegro mucho", dijo Muchova al saber que Noskova, con la que habitualmente se entrena, había batido a la ucraniana Marta Koschuk y que ambas protagonizarán una final que asegura el trofeo en la República Checa.

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Muchova ganó en tres sets, por 6-2, 1-6, 7-6 (12-10). Pero tuvo el partido perdido cuando Gauff sacó para ganar, con 9-8 en el desempate final. Tuvo una pelota fácil la estadounidense, con toda la pista para enviar la bola que estrelló, incomprensiblemente en la red.

"Solo pensé gracias por esa bola. Ella estaba jugando muy bien, haciendo un buen intercambio y devolví como pude el saque. Me alegré de ese error, claro.. Pude restar ese gran saque que hizo. Otras veces no había podido. Resté bien y me alegré al ver que la pelota no pasaba por encima de la red", explicó la checa.

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"Fue un partido con grandes altibajos, primero un punto de partido luego otro parar el otro lado. Fue un partido difícil y no sé como logré salir de él", subrayó.

"Tuve un poco de suerte. Todo me salió bien y fui feliz cuando logré cerrar el partido", asumió la checa que solo pensaba en "atacar cada bola y si perdía, quería perder así. Mi juego es atacar, jugar con agresividad e ir a la red".

Muchova restó importancia al tramo final cuando se tocó el costado varias veces. "Sentí un escozor en el costado, tuvimos intercambios largos. Y en uno de ellos me estiré demasiado y me empezó a picar. No es nada grave", explicó la checa que por primera vez jugó en la pista Central de Wimbledon.

"Fue una experiencia increíble y sobre todo, aún más, haber logrado mi primera victoria allí. La pista es increíble, tuve ocasión de entrenar en ella por la mañana y eso me ayudó a familiarizarme con el ambiente que fue fantástico", indicó.

Muchova disputó su segunda semifinal de Grand Slam tras la de Roland Garros 2023, contra la bielorrusa Aryna Sabalenka. "También tuve puntos de partido en aquella aunque fue algo diferente porque ella tenía mucha ventaja en el tercer set pero no supo manejarlo y, en cierta forma, me regaló la victoria", señaló la checa que después perdió la final con la polaca Iga Swiatek.

"Tendría que recordar aquello porque hay cosas que no me acuerdo. Intentaré mantener la rutina de estas dos semanas, las mismas cosas. El viernes entrenaré media hora, descansaré y el sábado jugaré el último partido", desveló.

La rutina de la víspera consiste en pelotear "durante treinta minutos para habituarnos a la pelota y la pista y luego medio día libre en el que voy a comer bien, al mismo café.. cosas como esas".

Muchova dijo que jugar la segunda final de Roland Garros supone "un gran logro, un momento muy especial porque Wimbledon es un torneo importante, con una gran historia y con muchas leyendas que han jugado allí. Solo jugar en la pista central es algo increíble y estoy agradecido a esa oportunidad de jugar la final". EFE

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