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Moreno expresa su consternación por las seis muertes en el incendio forestal de Almería

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Almería, 10 jul (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha expresado su consternación ante la "tragedia" en el incendio forestal declarado en Los Gallardos (Almería), en el que han muerto seis personas en una pedanía del municipio vecino de Bédar.

Moreno ha dicho en un comentario en la red social X que tienen "el alma encogida" y están "rotos de dolor" y "consternados" por la "terrible noticia" en este incendio.

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El dirigente andaluz ha enviado el "profundo pesar" de su gobierno a las familias de los seis fallecidos y el cariño "de todos" a los municipios afectados por el incendio. EFE

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