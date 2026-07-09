Morant a Feijóo sobre el absentismo laboral:Para vago y absentista Mazón el día de la dana

València, 9 jul (EFE).- La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha afirmado este jueves, en relación con las declaraciones del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre el absentismo laboral que "para vago Mazón y para absentista Mazón" el día de la dana en Valencia.

Morant, en declaraciones en la sede del PSPV en València, ha añadido: "para vago y absentismo laboral el del Consell del PP que cuando la gente se estaba ahogando estaba en el Ventorro, o en su casa, o entregando premios o conciliando".

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"Esos sí que son vagos, esos sí que no estuvieron en su puesto de trabajo y a esos Feijóo los está protegiendo y al primero a Mazón que le mantiene el aforamiento, le mantiene el sueldo, con chófer, con asesores y en la militancia" del PP, ha afirmado.

La ministra y líder del PSPV ha pedido a Feijóo que "se pasee un poquito más por la Comunitat -Valenciana- y le explicaremos lo que es absentismo, no estar en el puesto de trabajo y que eso cueste 230 vidas antes de empezar a acusar a los españoles y españolas".

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"Hay que tener la cara muy dura para hablar a los valencianos de absentismo", ha aseverado. EFE

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