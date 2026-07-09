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La UME suma efectivos al incendio de Los Gallardos tras activar el nivel dos de alerta

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Almería, 10 jul (EFE).- La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha movilizado a sus efectivos para incorporarse a las labores de extinción del grave incendio forestal declarado este jueves en Los Gallardos (Almería), reforzando así un operativo que lucha contra unas llamas que ya han obligado al desalojo de múltiples núcleos de población.

Según ha informado la propia institución militar a través de sus canales oficiales, tal y como se observa en el documento image_ef60dc.png, ya se ha producido la salida de unidades pertenecientes al Segundo Batallón de Intervención (BIEM2) para integrarse en el dispositivo de emergencia desplegado en la comarca del Levante almeriense.

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El anuncio de la llegada del ejército se produce horas después de que la Junta de Andalucía elevara la emergencia a la situación operativa 2 ante la virulencia y potencial del fuego. El propio presidente andaluz, Juanma Moreno, ha alertado de la "complejidad y evolución" del incendio, pidiendo a la ciudadanía la "máxima cautela" durante toda la noche.

Los efectivos de la UME se sumarán a los 150 bomberos forestales del Plan Infoca y a los cinco vehículos autobomba que permanecen batiéndose sobre el terreno. Durante las últimas horas, los trabajos terrestres se han centrado de manera prioritaria en la defensa directa de núcleos habitados como la barriada del Pinar de Bédar.

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El incendio, que tuvo su origen en la tarde del jueves tras la caída de un cable de tendido eléctrico sobre el kilómetro 511 de la carretera nacional N-340A, ha desencadenado un éxodo sin precedentes recientes en la zona.

La cercanía del fuego y el denso humo han forzado la evacuación total del municipio de Bédar —incluyendo siete barriadas y viviendas aisladas—, así como de las pedanías gallarderas de Almocáizar, El Chocolate y Los Collados. A estos desalojos preventivos se sumó a última hora el del complejo turístico "Miraflores at Los Gallardos".

Las extremas complicaciones logísticas causadas por el bloqueo de las carreteras obligaron a desviar a gran parte de los evacuados de Bédar hacia Lubrín, donde cerca de un centenar de personas han sido acogidas en el teatro municipal y el polígono industrial gracias a la rápida movilización del Ayuntamiento y la solidaridad vecinal.

Paralelamente, Cruz Roja ha instalado un albergue provisional con medio centenar de camas en el Espacio Escénico de Los Gallardos, que da refugio a otra parte de los afectados, incluidos los campistas evacuados del complejo turístico.

Hasta el momento, la emergencia deja el saldo de un hombre herido por quemaduras, que fue evacuado al hospital Torrecárdenas de Almería capital, y otro varón atendido por la rotura de un tobillo. La situación de las infraestructuras de transporte sigue siendo muy complicada, manteniéndose el corte total de la autovía A-7 en sentido creciente entre los kilómetros 709 y 714, y de la carretera N-340A. EFE

mma/plv

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