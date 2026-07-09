La nueva líder de Juventudes Socialistas: "Los jóvenes no son en su mayoría de derechas"

Antonio del Rey y Macarena Soto

Madrid, 9 jul (EFE).- La nueva secretaria general de las Juventudes Socialistas (JSE), Aránzazu Figueroa, niega con rotundidad que la derecha haya colonizado la mayoría del voto juvenil y atribuye esa idea al "ruido" generado por la derecha y la ultraderecha: "Rotundamente creo que no. Los jóvenes no son en su mayoría de derechas".

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Con apenas un mes en el cargo, la líder de las JSE se expresa así en una entrevista con EFE, en la que defiende al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sometido a lo que llama una "violencia asimétrica" de insultos, y denuncia a los dirigentes políticos que alientan los "discursos del odio" desde "los atriles".

Recuerda Figueroa, al frente de una organización en la que militan en torno a 10.000 jóvenes socialistas, que precisamente fueron los jóvenes "y las mujeres" quienes en 2023 respaldaron a Sánchez para mantenerse en la Presidencia como argumento para descartar de plano una supuesta mayoría de la juventud dispuesta a votar a los partidos de derechas.

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Admite, eso sí, que el "ruido" de la derecha y la ultraderecha hace que en este espectro haya "gente mucho más envalentonada" y se pregunta "cómo no van a envalentonarse" si Santiago Abascal o Alberto Núñez Feijóo dicen "las mayores barbaridades y burradas del mundo desde un atril".

"Hemos normalizado discursos de odio a través de los medios de comunicación", asegura la joven socialista, quien rechaza el término "polarización" política para hablar de "violencia asimétrica de unos hacia otros", porque a su entender "llamar hijo de puta al presidente del Gobierno, sin complejos, desde un atril" es violencia asimétrica y "no polarización".

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Figueroa reconoce que la falta de acceso a vivienda digna para las jóvenes es uno de los retos que genera desafección a la política, pero avala las medidas promovidas por el Gobierno que, lamenta, chocan contra el "muro" de las administraciones de PP que no quieren aplicar la ley.

Destaca la Comunidad de Madrid donde, asegura, si se aplicara la ley de vivienda estatal habría "un millón" de ciudadanos "que estaría pagando automáticamente menos por sus alquileres".

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"¿Por qué no se está haciendo? Porque la política del PP es otra, la del ladrillazo y la especulación", incide mientras hace notar que donde las administraciones toman medidas en esta materia, como Cataluña o Barcelona, están obteniendo "efectos positivos".

La política madrileña, que vive con sus padres en su pueblo (Colmenar de Oreja), comprende que los ciudadanos con dificultades para pagar su casa no piensen a quién corresponden las competencias en vivienda, por lo que asume que al PSOE le queda mucha "pedagogía" por delante para que esta problemática no les penalice en próximas elecciones.

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Y al mismo tiempo, seguir trabajando al menos hasta 2027, cuando se celebren elecciones generales: "En todo lo que esté en nuestra mano, contribuir a que se alivie esa carga que supone ahora mismo la vivienda, que es una crisis que toca especialmente a esta generación y que habla de algo muchísimo más profundo que tener un techo".

"Es tener la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida digno y autónomo o no tenerlo", añade.

Tras asumir la secretaría general de las FSE, Figueroa asegura no haber detectado desánimo en sus jóvenes militantes socialistas pese a los casos judiciales que están afectando al PSOE, sino todo lo contrario, porque los ve con "mucha ilusión y muchas ganas de trabajar" con el proyecto de Pedro Sánchez e inmunes a esa desafección hacia la política que se detecta en las encuestas.

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Unas encuestas que, recuerda, revelan que la mayoría de los ciudadanos creen que existe "lawfare" por parte de algunos jueces que hacen política, y cita expresamente el caso de la esposa del presidente, Begoña Gómez.

Piensa que esto sí genera desafección en la sociedad y se muestra preocupada porque la juventud "empiece a desconfiar en el sistema" a raíz de estas prácticas, hasta que el punto de que se puedan quebrar "los pilares básicos de la democracia".

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Frente a ello, su apuesta es Pedro Sánchez, con quien espera abordar un año "muy intenso" porque su liderazgo no está "para nada acabado" ni su proyecto agotado, remarca; "Queremos más de nosotros, queremos dar más de sí, sobre todo de cara a la ciudadanía", apostilla.

Por lo pronto, desde su puesto en las JSE se compromete a mejorar el diálogo con otras formaciones políticas que compartan la "agenda progresista" del Gobierno, así como con sindicatos y organizaciones sociales porque, afirma, "nos creemos en el fondo y en la forma lo de luchar por las causas colectivas".

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Consciente de los retos que tiene por delante como líder de las JSE, recuerda a las socialistas que estuvieron antes que ella en el partido y lucharon por alcanzar la igualdad.

Esas mujeres, insiste, son las que "rompieron techos de cristal" dentro y fuera del partido y ahora son para ella una herencia cargada de "responsabilidad".

"Ya lo puedo hacer bien, por la cuenta que me trae (...) Hay que dar un paso hacia adelante y si este paso sirve para que otras mujeres en este partido sientan que ellas también tienen la oportunidad de hacerlo, bienvenido sea", zanja. EFE

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