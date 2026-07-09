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La noche de amor y azúcar de una embarazada Rigoberta Bandini

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Ana Martínez

Portas (Pontevedra), 10 jul (EFE).- Al bebé que gesta Paula Ribó seguramente le contarán el tributo al amor que su madre ha llevado a la Azucarera de Portas (Pontevedra), fábrica reconvertida en centro cultural que Rigoberta Bandini ha revolucionado en su aplaudido paso por Portamérica, un festival que fusiona música y alta gastronomía.

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Los halagos se han ido sucediendo este jueves a cucharadas desde el propio comienzo por la fuerza de su directo ("crack", "fenómena", "eres lo mejor") y por ser altavoz confesa de mujeres fuertes cuando todavía fuera algunos ladran.

'Jajaja', el himno pop desinhibido del álbum Jesucrista Superstar que se mete de lleno en las contradicciones internas y las noches de descontrol ha sido el elegido para la apertura, un cuarto de hora antes de las once de esta noche y ante un público realmente motivado. De la expectación ha dado buena cuenta el aforo.

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"¿Cómo está mi gente? ¡Galicia!, ¿preparados para esta fiesta?", ha preguntado la exultante vocalista con un vestido azul y blanco tras el tramo reposado de 'Soledad' y antes de dar paso a un tema que compuso en 2020 en plena pandemia sin saber si se podría celebrar algo alguna vez más. Así ha desenredado ella las notas de 'Fiesta'.

Aplausos por doquier, como con 'Siete días', con la que se tiró al suelo; 'La Pulga en el sofá' y ‘Pamela Anderson’.

Con 'Solo quiero amor', el tema central de la película 'Te estoy amando locamente' de Alejandro Marín por el que en 2024 recibió el Goya a mejor canción original, llegó el éxtasis, el que ella misma sintió en este momento "maravilloso", al estar embarazada, y en el cual a su cuerpo le pide "tanto" y lo obtiene.

Después de esa reflexión, se entregó a 'El amor', la versión del clásico de Massiel, antes de bajar del escenario e interactuar con el gentío del que ha recibido abrazos, piropos y el mensaje de una niña, Allegra, que muy emocionada se ha declarado entusiasta de la cantante y su banda.

'Amore, amore, amore', un fragmento del tema Julio Iglesias, el subidón con 'Perra', empatía con 'Si muriera mañana' y la apoteosis con 'Kaimán', que aborda la dicotomía entre la artista y la persona.

Para el final, 'Too many drugs', 'Ay mamá', que ha hecho crecer con su icónica interpretación en este momento vital suyo tan especial y la de cierre, 'Busco un centro de gravedad permanente', el clímax de la velada.

O casi, porque redondeó Rigoberta Bandini con 'Bate que bate el chocolate', para el que halló hueco en la narrativa del espectáculo.

La fama de Rigoberta Bandini, que esta noche sostuvo el peso y protagonismo pero dejando mucho espacio para el lucimiento de su equipo, terminó de cimentarse con su participación en la primera edición del Benidorm Fest con ‘Ay Mamá’, que se convirtió en un himno feminista y estuvo a punto de llevarla a Eurovisión 2022 como representante de España. No fue así, pero sí a muchos puntos de España que reclaman su presencia en festivales y grandes espacios.

El Portamérica, organizado por la promotora Esmerarte, tiene un ShowkRocking comisariado desde su primera edición, y ya van catorce, por el conocido chef Pepe Solla. Aparte del azúcar, el gran atractivo de las elaboradas tapas saladas y dulces. EFE

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