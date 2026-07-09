Espana agencias

La España que nunca se llegó a construir: 83 arquitectos depurados tras la Guerra Civil

Guardar
Google icon

Almudena González

Madrid, 9 jul (EFE).- Ochenta y tres arquitectos fueron depurados después de la Guerra Civil por el régimen franquista. La inhabilitación y, en muchos casos, el exilio truncaron prometedoras carreras, y con ello, una España que nunca se llegó a construir.

PUBLICIDAD

Josep Lluís Sert, Luis Lacasa, Fernando García Mercadal, Manuel Sánchez Arcas, Martín Domínguez, Carlos Arniches, Félix Candela o Matilde Ucelay son algunos de los arquitectos depurados por una resolución del 9 de julio de 1942, emitida por el Ministerio de Gobernación, tras un proceso llevado a cabo por los colegios de profesionales de toda España entre sus 1.088 miembros.

¿Cómo sería hoy España, sus ciudades, sus parques, sus colegios, sus hospitales o sus viviendas si estos profesionales hubieran seguido trabajando en libertad?.

Esta pregunta sobrevuela en las investigaciones de los catedráticos Jesús Martínez Verón (autor de 'Causa 21679. El COAM ante el Consejo de Guerra') y Carlos Sambricio (coordinador de 'Arquitectura española del exilio'), que arrojan luz sobre este grupo heterogéneo, de generaciones distintas y con visiones diferentes de la arquitectura, como también lo fueron sus ideologías políticas, desde el comunismo al conservadurismo republicano.

PUBLICIDAD

Es lo que Martínez Verón denomina "el patrimonio no construido", una reflexión que concluye tras haber documentado en su libro este proceso de depuración, así como el consejo de guerra al que previamente fueron sometidos los colegiados que se hicieron con el mando del Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) al inicio de la contienda (la causa 21679).

"España se queda con un brazo amputado", explica a EFE Carlos Sambricio para ilustrar las consecuencias de apartar a unos profesionales que, preparados y brillantes en muchos casos, quisieron aplicar las corrientes de la arquitectura moderna y del urbanismo que surcaban Europa.

Pero el régimen tachó estos postulados de comunistas. Su consigna fue el 'Imperio' y su referente 'El Escorial', precisa Sambricio. Hasta la década de los 50, con una nueva generación, España quedó atrapada en ese modelo.

Cuarenta y nueve partieron al exilio a México, Venezuela, Cuba, Estados Unidos o la antigua URSS. Hubo dobles exilios por una convulsa geopolítica, al desatarse la II Guerra Mundial o cambiar los regímenes gobernantes en los países de acogida.

Otros se quedaron en España, sin poder firmar sus proyectos, que en algunos pocos casos avalaron compañeros en activo.

Fueron objeto de un homenaje en 2004 promovido por el Ministerio de la Vivienda y el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos. Apenas ninguno quedaba vivo, y de hecho, solo acudió Matilde Ucelay y esa madrugada moría Fernando Chueca Goitia, convertido en un referente intelectual.

Un repaso por este legado puede comenzar en la madrileña Casa de las Flores, un ejemplo de la corriente racionalista que firmó en 1931 Secundino Zuazo, considerado el padre de los jóvenes arquitectos de la capital ansiosos de modernidad. En ella vivió Pablo Neruda. Zuazo, autor entre otros ejemplos de los Nuevos Ministerios, fue forzado a marchar a Canarias por el régimen.

Emblemático es el pabellón de España en la Exposición Universal de París de 1937, firmado por Luis Lacasa y Josep Lluís Sert. La República quiso visibilizarse ante la comunidad internacional en plena contienda civil con obras de grandes artistas, entre ellas el 'Guernica', de Picasso. En 1992 se levantó una réplica del pabellón en Barcelona.

Luis Lacasa fue duramente inhabilitado a perpetuidad por su ideología comunista. Se exilió en Rusia y luego en China, y aunque consiguió pasaporte para volver a España en 1960, fue conminado a abandonar España en 48 horas a riesgo de ser detenido. Volvió a Moscú, donde murió en 1966.

Sert (Barcelona, 1902-1983) está considerado uno de los grandes, primera figura de la vanguardia catalana. Desarrolló en EE. UU. una amplia carrera profesional y docente, especialmente en la Universidad de Harvard, de la que fue decano en la Facultad de Arquitectura.

Entre sus obras antes del exilio, figura la representativa Casa Bloc y los apartamentos de la calle Muntaner (Barcelona).

Icónico es el Hipódromo de La Zarzuela (Madrid), diseñado por Carlos Arniches Moltó y Martín Domínguez, junto al reputado ingeniero Eduardo Torroja. Se terminó después de la Guerra Civil (1941) y es fácilmente reconocible por sus marquesinas onduladas.

Martín Domínguez se exilió en Cuba, donde trabajó mucho, aunque nunca le reconocieron el título de arquitectura. También vivió un doble exilio y tras la Revolución cubana marchó a Estados Unidos con 62 años, ligero de equipaje y apenas dinero.

Carlos Arniches Moltó, que deslumbró a Le Corbusier por su reforma de la Casa de Edgar Neville, vivió el denominado 'exilio interior' en España, de la que no quiso marcharse.

En la Ciudad Universitaria de Madrid se conserva una destacada obra: la Central Térmica, firmada por Torroja y Manuel Sánchez Arcas, que también diseñaron el Mercado de Abastos de Algeciras.

Sánchez Arcas fue inhabilitado a perpetuidad y murió en Berlín sin volver nunca a España, al igual que Bernardo Gíner de los Ríos, fallecido en México.

"Nos podemos hacer una idea de lo que hubiera sido para España por lo que construyeron en América durante su exilio", concluye Martínez Verón. EFE

(Foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo la arquitectura española está preparada para enfrentar el calor: persianas bajadas y cortinas en las puertas

Los países europeos acostumbrados a las altas temperaturas del verano están más preparados para combatir el ascenso térmico provocado por el cambio climático

Cómo la arquitectura española está preparada para enfrentar el calor: persianas bajadas y cortinas en las puertas

Una inesperada aparición y una misteriosa llamada: así ha sido la curiosa entrevista de Shakira en ‘La Revuelta’

La artista colombiana le ha concedido una llamativa entrevista a David Broncano para la semana final de la temporada

Una inesperada aparición y una misteriosa llamada: así ha sido la curiosa entrevista de Shakira en ‘La Revuelta’

Se estabilizan en Cataluña los seis incendios forestales activos: “El episodio de simultaneidad está siendo muy complicado”

Los bomberos trabajarán todavía este jueves para controlar los fuegos, por lo que han señalado que les espera “otro día difícil”

Se estabilizan en Cataluña los seis incendios forestales activos: “El episodio de simultaneidad está siendo muy complicado”

Feijóo no es el único que mezcla bajas laborales con absentismo: Rajoy recortó en 2012 el salario de los funcionarios durante su permiso de incapacidad temporal

El líder de la oposición argumenta la medida en el “fraude” en los permisos de incapacidad temporal, que ha llevado al aumento del absentismo. Los sindicatos critican que mezcle bajas justificadas y bajas no justificadas

Feijóo no es el único que mezcla bajas laborales con absentismo: Rajoy recortó en 2012 el salario de los funcionarios durante su permiso de incapacidad temporal

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

El precio de las gasolinas se modifica diariamente

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo no es el único que mezcla bajas laborales con absentismo: Rajoy recortó en 2012 el salario de los funcionarios durante su permiso de incapacidad temporal

Feijóo no es el único que mezcla bajas laborales con absentismo: Rajoy recortó en 2012 el salario de los funcionarios durante su permiso de incapacidad temporal

Antonio Cánovas del Castillo, político e historiador: “Son españoles los que no pueden ser otra cosa”

Cuatro fiscalías investigan a dos empresas de EEUU por extorsionar al nieto de un embajador español e intentar quedarse con su empresa de 12.000 antenas de telefonía

Begoña Gómez ya tiene su pasaporte: el juez de guardia autoriza su viaje a Londres para la graduación de su hija

Pedro Sánchez asegura que mantuvo una conversación “informal” con Trump tras sus ataques contra España: “Hemos hablado de fútbol y del Mundial”

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Las bajas laborales se disparan en España: qué hay detrás del enfrentamiento político por el absentismo y quién paga la factura

Las posibilidades de Trump de imponer un bloqueo comercial a España: esto dice la legislación de EEUU y el “bazuca” que puede usar Sánchez

Juanma Lorente, abogado: “No se pueden empezar las vacaciones un viernes”

El absentismo laboral, en cifras: de los 22,3 millones de trabajadores que hay en España, 363.000 faltan cada día sin baja médica

DEPORTES

Marruecos busca la revancha ante Francia con un polémico equipo arbitral, el “bromance” de Hakimi y Mbappé y París blindada

Marruecos busca la revancha ante Francia con un polémico equipo arbitral, el “bromance” de Hakimi y Mbappé y París blindada

El Aynaoui, el intento de tenista que se pasó al fútbol: le secuestraron en su casa para robarle y ahora triunfa con Marruecos en el Mundial

Cuando el fútbol desafía la lógica y las estadísticas: el mito de los penaltis, el resultado de 2-0, el color de la camiseta o el factor campo

Las palabras del padre de Henderson sobre el drama de su hijo con la lesión del brazo: “Se lo destrozó por completo”

Las 5 razones por las que España llega al duelo ante Bélgica como favorita