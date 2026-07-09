Interceptados otros 23 inmigrantes llegados a Cabrera y Formentera en dos pateras

Palma, 10 jul (EFE).- Un nuevo grupo de 23 inmigrantes de origen magrebí han sido interceptados este jueves a bordo de dos nuevas pateras llegadas a las costas de Baleares: una a la isla de Cabrera y otra a la de Formentera.

Según ha informado este viernes la Delegación del Gobierno en Baleares, la primera ha sido interceptada a las 12:58 horas del jueves con 16 personas a bordo a 7 millas de la isla de Cabrera, que han sido rescatadas por Salvamento Marítimo.

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Un segundo grupo de 7 personas llegadas en patera ha sido localizado por la Guardia Civil en Formentera a las 21:56 horas, en la línea de costa de la Playa de Es Caló.

Con estas dos pateras son ocho las embarcaciones que han llegado el jueves a las costas de Baleares, que suman un total de 113 inmigrantes, todos ellos magrebíes.

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Las otras seis pateras de la jornada se han distribuido de la siguiente forma: cuatro en Formentera, una en Mallorca y otra en Cabrera.

En lo que va de año, según los últimos datos del Ministerio del Interior y las intervenciones notificadas por la Delegación del Gobierno en Baleares, se han registrado en Baleares 159 llegadas de pateras con 2.984 inmigrantes irregulares.

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Durante 2025 arribaron a las islas 7.321 personas en 401 barcas procedentes del norte de África, lo que supuso un aumento del 24,5 % en el número de migrantes y de cerca del 15 % en el de pateras respecto a 2024, según Interior. EFE