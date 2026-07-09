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Hossam Hassan renueva como seleccionador de Egipto tras el Mundial

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El Cairo, 9 jul (EFE).- La Federación Egipcia de Fútbol (EFA, en inglés) acordó este jueves renovar el contrato del seleccionador nacional, Hossam Hassan, después de su histórica participación en el Mundial 2026, en el que su equipo cayó eliminado frente a Argentina en octavos de final en un polémico partido.

En un comunicado, el presidente de la EFA, Hany Abu Rida, confirmó la renovación, sin dar detalles de hasta cuándo Hassan continuará en su puesto, después de que la junta directiva aprobara esta medida, aunque aún debe completar los trámites de ratificación en su próxima reunión, una vez que la selección regrese a Egipto, lo que se espera que ocurra mañana, viernes.

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El nuevo contrato podría extenderse hasta 2030 y participar en el próximo Mundial, cuyas sedes principales serán ⁠España, Portugal y Marruecos, según medios locales.

Este anuncio se produce un día después de que Egipto quedara eliminado en octavos de final del Mundial tras una dramática derrota por 3-2 ante la vigente campeona, Argentina.

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Egipto estuvo a punto de dar la sorpresa, con una ventaja de 2-0 hasta los últimos 15 minutos del partido, antes de que Argentina remontara y anotara tres goles en medio de una intensa polémica arbitral.

El técnico de 59 años se hizo cargo de la selección nacional en febrero de 2024 y desde entonces ha dirigido 35 partidos, entre encuentros oficiales y amistosos, con un balance de 19 victorias, 10 empates y 5 derrotas.EFE

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