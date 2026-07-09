Garamendi defiende diálogo de sindicatos, empresas, Gobierno y CC.AA sobre bajas laborales

Valladolid, 9 jul (EFE).- El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha defendido este jueves en Valladolid el diálogo entre sindicatos, empresas, Gobierno y autonomías sobres las bajas laborales, la incapacidad temporal y el absentismo.

En una entrega de premios a empresas de Castilla y León, el jefe patronal ha asegurado a los periodistas que en España la incapacidad temporal provoca absentismo y esto tiene un coste elevado para las empresas, por lo que ha urgido a arreglar esta situación.

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"Lo que queremos es que la gente se cure", ha defendido Garamendi, que también ha abogado por que se hable de absentismo, de incapacidad laboral y de las bajas.

Ha considerado que hace falta una mejor sanidad porque hacen falta más psiquiatras y psicólogos, al precisar que las enfermedades mentales han aumentado a partir de la covid-19.

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Se ha referido a la propuesta de que la gente tomara bajas sin pasar por el médico y "nosotros dijimos que eso no", ha subrayado.

"En lo que consiste es en que nos sentemos todos, que se sienten los sindicatos, que nos sentemos los empresarios, el Gobierno y las comunidades autónomas para ver cómo podemos arreglarlo", ha resumido.

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Ha hecho un llamamiento a la reflexión, a la tranquilidad y a sentarse de verdad a arreglar el problema del absentismo que, en su opinión, es el problema que más preocupa a las empresas y especialmente a las empresas pequeñas, que son la gran mayoría en España.

Garamendi ha pedido alejarse de lo que se dice o no desde el punto de vista político y centrarse en lo que interesa a los empresarios.

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Por otra parte, preguntado por si le preocupa una posible merma de inversiones de EE.UU en España, ha respondido que para que haya inversión en un país hace falta confianza y para que haya confianza es necesario seguridad jurídica y estabilidad regulatoria.

"Lo que yo quiero es que España lance ese mensaje. Yo como presidente de las empresas españolas y con mi responsabilidad, en este caso nacional, siempre voy a hablar muy bien de mi país, pero es verdad que la gente de fuera está viendo los casos de corrupción permanentes" y "un montón de cosas" que "sinceramente no nos ayudan", ha expresado.

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Para que vengan aquí inversiones o no, "nosotros tenemos que hacer las cosas y es importante que nosotros generemos la confianza para que los inversores vengan a España", ha recalcado Garamendi, que ha recordado que Estados Unidos es el mayor inversor en España. EFE

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