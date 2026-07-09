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Garamendi defiende diálogo de sindicatos, empresas, Gobierno y CC.AA sobre bajas laborales

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Valladolid, 9 jul (EFE).- El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha defendido este jueves en Valladolid el diálogo entre sindicatos, empresas, Gobierno y autonomías sobres las bajas laborales, la incapacidad temporal y el absentismo.

En una entrega de premios a empresas de Castilla y León, el jefe patronal ha asegurado a los periodistas que en España la incapacidad temporal provoca absentismo y esto tiene un coste elevado para las empresas, por lo que ha urgido a arreglar esta situación.

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"Lo que queremos es que la gente se cure", ha defendido Garamendi, que también ha abogado por que se hable de absentismo, de incapacidad laboral y de las bajas.

Ha considerado que hace falta una mejor sanidad porque hacen falta más psiquiatras y psicólogos, al precisar que las enfermedades mentales han aumentado a partir de la covid-19.

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Se ha referido a la propuesta de que la gente tomara bajas sin pasar por el médico y "nosotros dijimos que eso no", ha subrayado.

"En lo que consiste es en que nos sentemos todos, que se sienten los sindicatos, que nos sentemos los empresarios, el Gobierno y las comunidades autónomas para ver cómo podemos arreglarlo", ha resumido.

Ha hecho un llamamiento a la reflexión, a la tranquilidad y a sentarse de verdad a arreglar el problema del absentismo que, en su opinión, es el problema que más preocupa a las empresas y especialmente a las empresas pequeñas, que son la gran mayoría en España.

Garamendi ha pedido alejarse de lo que se dice o no desde el punto de vista político y centrarse en lo que interesa a los empresarios.

Por otra parte, preguntado por si le preocupa una posible merma de inversiones de EE.UU en España, ha respondido que para que haya inversión en un país hace falta confianza y para que haya confianza es necesario seguridad jurídica y estabilidad regulatoria.

"Lo que yo quiero es que España lance ese mensaje. Yo como presidente de las empresas españolas y con mi responsabilidad, en este caso nacional, siempre voy a hablar muy bien de mi país, pero es verdad que la gente de fuera está viendo los casos de corrupción permanentes" y "un montón de cosas" que "sinceramente no nos ayudan", ha expresado.

Para que vengan aquí inversiones o no, "nosotros tenemos que hacer las cosas y es importante que nosotros generemos la confianza para que los inversores vengan a España", ha recalcado Garamendi, que ha recordado que Estados Unidos es el mayor inversor en España. EFE

(foto)

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