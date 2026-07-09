Estabilizados los seis incendios forestales que permanecen activos en Cataluña

Barcelona, 9 jul (EFE).- Los Bomberos de la Generalitat han dado por estabilizados los seis incendios forestales que desde ayer se registran en Cataluña, en una jornada que fue extremadamente complicada para los servicios de extinción por las altas temperaturas y una humedad mínima, y por la simultaneidad de los fuegos.

En la provincia de Barcelona han quedado estabilizados los incendios de Navarcles, donde trabajan ahora 19 dotaciones de los bomberos, Sentmenat, en el que continúan las labores de extinción 37 medios, la comarca de Anoia, con 8 vehículos aún en la zona, y Gavà, en el que quedan 6 unidades.

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También está estabilizado desde anoche el incendio declarado en el núcleo del Pla de Manlleu, en Aiguamúrcia (Tarragona), donde están trabajando 25 unidades, y desde esta madrugada lo está el de Guimerà, en la comarca de Urgell (Lleida), en la que permanecen 13 medios de los Bomberos de la Generalitat.

Protección Civil levantó anoche los confinamientos que había decretado por los incendios de Sentmenat, Aiguamúrcia y Navarcles, que afectaban en conjunto a unas 11.000 personas. EFE.

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