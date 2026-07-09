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El Tour rememora un año más la figura del 'Águila de Toledo'

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Gavarnie-Gèdre (Francia), 9 jul (EFE).- El Tour de Francia volvió a recordar la figura de Federico Martín Bahamontes, el 'Águila de Toledo', primer ganador español de la 'Grande Boucle' y 6 veces ganador del premio de la montaña, fallecido en 2023 y que este jueves hubiera cumplido 98 años.

Bahamontes (1928-2023) es para el Tour de Francia uno de los corredores más carismáticos de la historia, y su recuerdo siempre se ha plasmado en la salida de la etapa del 9 de julio. En esta ocasión con más motivos, ya que su última victoria de etapa en Francia llegó, precisamente, en Pau, en una jornada en la que franqueó el Aspin y el Tourmalet.

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Bahamontes ganó 7 etapas y seis veces la montaña (1954, 1958, 1959, 1962, 1963 y 1964).

El 'Águila de Toledo' falleció el 8 de agosto de 2023 en Posada Real de Villanueva (Valladolid), pero su recuerdo sigue volando en la prueba que lo inmortalizó para siempre. EFE

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