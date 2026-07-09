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El Mundial altera los conciertos de Antonio Orozco y del Mad Cool y llega a los cines

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Redacción deportes, 9 jul (EFE).- El partido de cuartos de final del Mundial, que enfrentará este viernes a España y Bélgica, ha trascendido el ámbito deportivo para alterar la programación de conciertos, como el de Antonio Orozco, festivales, como el Mad Cool, y salas de cine en distintos puntos del país.

La coincidencia del encuentro, previsto para las 21.00 CET, con una de las noches de mayor actividad del calendario estival, ha llevado a modificar los horarios de numerosos eventos culturales, instalar pantallas gigantes o incorporar la retransmisión del partido en su programación para que el público no tenga que elegir entre el fútbol y la música.

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Uno de los casos más destacados es el del cantante Antonio Orozco, que ha decidido retrasar el inicio de su concierto, en la plaza de toros de Almería, para proyectar el España-Bélgica en una pantalla gigante instalada en el recinto y compartir el encuentro con los asistentes antes de comenzar su actuación.

"¿Te apuntas el viernes a ver el partido conmigo? Yo pongo el sitio. Tráete tu camiseta y las ganas de pasarlo bien. Nos vemos este viernes en Almería para ver el partido juntos y luego nos las cantamos todas", escribía el cantante en su cuenta de Instagram.

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También el festival Mad Cool, que celebra estos días una nueva edición en Madrid, emitirá el partido en pantallas gigantes dentro del recinto Iberdrola Music, donde esa misma noche están programadas las actuaciones de Twenty One Pilots, Kings of Leon, Pixies o Halsey. La organización pretende así evitar que miles de asistentes abandonen el festival para seguir el encuentro.

En Extremadura, el grupo Taburete, de Willy Bárcenas, ha decidido cambiar el horario previsto de su concierto en Plasencia para facilitar que sus seguidores puedan disfrutar tanto del partido como del espectáculo.

"Queridos amigos de Plasencia. Este viernes el concierto estaba previsto para las 22:30 CET pero dadas las circunstancias y por el bien común no empezaremos hasta que hayamos acabado con los belgas", comunicó Taburete en sus redes sociales.

Una situación distinta ha vivido Aitana: la cantante estudió durante varios días la posibilidad de retrasar su concierto de Zaragoza o habilitar pantallas para seguir el encuentro, aunque finalmente decidió mantener el horario inicialmente previsto tras las reacciones de sus seguidores, que defendían respetar la planificación original del espectáculo.

Los cines Yelmo también retransmitirán el España-Bélgica en directo en todos sus salas del país, dentro de su programación de contenidos alternativos, para que el público pueda seguir el encuentro en pantalla grande.

Junto a las iniciativas privadas, numerosos ayuntamientos han anunciado instalaciones de pantallas gigantes para convertir el partido en un acontecimiento ciudadano. Vigo dispondrá de dos espacios públicos para seguir el encuentro, mientras que otras ciudades y municipios como Las Palmas de Gran Canaria, Boadilla del Monte o La Línea de la Concepción han organizado también retransmisiones abiertas para sus vecinos. EFE

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