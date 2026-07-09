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El juez abre sumario para juzgar al exDAO de la Policía por agresión sexual

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Madrid, 9 jul (EFE).- Un juez de Madrid ha abierto sumario para juzgar al exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González como presunto autor de un delito de agresión sexual por el que fue denunciado por una inspectora de este Cuerpo.

Así lo acuerda el juez de violencia sobre la mujer número 8 de Madrid, David Maman, en un auto en el que da traslado a la Fiscalía y a las demás partes para que en el plazo de cinco días soliciten aquellas diligencias adicionales que estimen oportuno practicar.

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El magistrado fundamenta que los hechos denunciados "revisten los caracteres de una presunta agresión sexual" y añade que "es procedente acordar la incoación de sumario para averiguar y hacer constar la perpetración del delito y las circunstancias que puedan influir en su calificación", asegurando la disponibilidad" del presunto autor y "las responsabilidades pecuniarias que se deriven".

Estas actuaciones se iniciaron a raíz de la querella presentada por la inspectora de Policía por supuestos delitos de coacciones y agresión sexual.

Ahora el juez comunica la incoación del sumario a la Audiencia Provincial de Madrid, competente para celebrar el juicio.

El instructor ha adoptado esta decisión tras la práctica de las primeras diligencias de investigación solicitadas por Jorge Piedrafita, abogado de la acusación particular ejercida por la inspectora de Policía.

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Las mismas consistieron en la incorporación de una prueba médica y psicológica de los daños sufridos por la inspectora así como de audios para tratar de demostrar que el exDAO ejerció su derecho a mentir como investigado y reforzar la verosimilitud de la denunciante.

El letrado ha anunciado a EFE que dentro del plazo otorgado se solicitarán y aportarán más pruebas en poder de la acusación "para reforzar el cuadro probatorio y cumplir con el deber de sustentar el relato de la víctima". EFE

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