El Gobierno plantea adelantar los precios revisados de la bombona de butano a los días 15

Madrid, 9 jul (EFE).- El Ministerio para la Transición Ecológica ha planteado modificar la fecha de entrada en vigor de las revisiones bimestrales de los precios del gas licuado del petroleo (GLP) envasado -como la bombona de butano- y canalizado para que pase del tercer martes del mes en cuestión al día 15.

Según consta en el proyecto de orden, en trámite de audiencia e información pública y abierto a alegaciones hasta el próximo viernes 7 de agosto, la medida busca reducir el desfase entre la fecha de las cotizaciones que se emplean como referencia y el periodo de aplicación del precio.

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En la actualidad, el precio máximo antes de impuestos del GLP envasado se revisa cada dos meses y entra en vigor el tercer martes de cada mes, lo que supone que, en el caso más desfavorable, el nuevo valor sólo se aplica a partir del día 21, explica Transición Ecológica en la memoria.

Esto supone un "importante desfase" respecto al valor de las cotizaciones de referencia de la materia prima que se emplean, con posibles impactos tanto positivos como negativos, pero que, en todo caso, introducen una incertidumbre a corto plazo en el margen de las operaciones y la liquidez de la sociedad.

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Para reducir esta incertidumbre, aunque teniendo en cuenta que es "imprescindible" contar con la suficiente antelación para obtener las cotizaciones de referencia y redactar la resolución, el ministerio plantea que se adelante la fecha de entrada en vigor del nuevo precio al día 15 del mes en que proceda la revisión. EFE