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El alcalde de Cheste a la jueza de la dana: "Cuando llegó el Es Alert ya llevábamos cuatro horas sacando a gente"

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El alcalde de Cheste (Valencia), José Morell, ha afirmado a la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, que ha dejado 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia, que cuando les llegó el mensaje del Es Alert, ya llevaban cuatro horas "sacando a gente".

Morell se ha pronunciado así en su declaración, en calidad de testigo, ante la jueza de la dana procedimiento en el que hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso.

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El testigo ha explicado que un par de días antes de la riada consultó la previsión meteorológica y vio que iba a llover "mucho". Así, habló con el jefe de Policía y se acordó limpiar sumideros y poner vallas en las zonas de barrancos por si había que cerrarlos.

El mismo día 29, ha proseguido, a las 7.20 horas, el concejal de Seguridad ya comentó que la situación se estaba poniendo "complicada" y señaló que "había que estar pendiente". A las 8 horas, ha indicado, ya cerraron el paso a los barrancos y sobre las 9 ya tenían a alguna persona atrapada en el polígono industrial.

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Publicaron varios avisos desde el Ayuntamiento sobre la situación tomando como base Instagram, aunque también lo hicieron en otras redes sociales, ha especificado.

A las 10.30 horas tuvieron una reunión de emergencia con el concejal de Seguridad y Educación y acordaron cancelar las actividades culturales y deportivas por la tarde. Finalmente informaron a los padres para que fueran a recoger a los niños entre las 12.45 y las 13.15 horas.

A partir de las 15 horas, ha añadido, volvió a llover y ya no paró hasta la noche. A las 16.30 horas les avisaron ya para un rescate e iban trasladando a los vecinos hasta el salón de plenos para refugiarse.

El alcalde ha comentado que se rescataron a unas 50 personas gracias a la Policía Local y particulares con maquinaria. "La Policía Local dijo que hubo unas 400 llamadas y ellos mismos se quedaron atrapados", ha agregado. Además, perdieron dos coches.

Cuando recibieron el Es Alert, ha dicho, llegó a pensar que era algo "superior" porque ellos ya llevaban desde las 16 horas "sacando a gente" y desde las 17 horas con gente refugiada en el salón de plenos. Le pareció "alucinante". Y ha apostillado: "En el entorno de la llegada del mensaje nos habíamos quedado sin luz, internet y teléfono. Solo funcionaba el agua".

(((Habrá ampliación)))

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