Detenido un sintecho por matar a un joven ante el cementerio de Cubelles (Barcelona)

Barcelona, 9 jul (EFE).- Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre sintecho acusado de matar con un arma blanca a un joven, mayor de edad, ante el cementerio de Cubelles (Barcelona).
Según han informado a EFE fuentes cercanas al caso, los hechos han ocurrido hacia las 11:00 horas.
El Área de Investigación Criminal de los Mossos d'Esquadra ha abierto una investigación para aclarar los hechos. EFE
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