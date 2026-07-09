Detenido un sintecho por matar a un joven ante el cementerio de Cubelles (Barcelona)

Barcelona, 9 jul (EFE).- Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre sintecho acusado de matar con un arma blanca a un joven, mayor de edad, ante el cementerio de Cubelles (Barcelona).

Según han informado a EFE fuentes cercanas al caso, los hechos han ocurrido hacia las 11:00 horas.

El Área de Investigación Criminal de los Mossos d'Esquadra ha abierto una investigación para aclarar los hechos. EFE