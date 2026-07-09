Bélgica realiza su último entrenamiento en Los Ángeles con De Bryne y sin Onana

Carson (EE.UU.), 9 jul (EFE).- La selección de Bélgica se ejercitó este jueves en el último entrenamiento antes del duelo contra España en cuartos de final, una jornada marcada por la incorporación de Kevin de Bryne al trabajo grupal y la ausencia de Amadou Onana.

La sesión, que se llevó a cabo en las canchas donde suele ejercitarse Los Angeles Galaxy, adyacentes al Estadio Dignity Heatlh Sports Center de la ciudad de Carson, donde terminaron de perfilar la estrategia para medir fuerzas contra el conjunto español.

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Los de Rudi Garcia se ejercitaron bajo un notable sol de justicia, pese a los 26 grados que marcaban los termómetros en el césped. El equipo comenzó con los habituales ejercicios de calentamiento y series de toque de balón.

Con este entrenamiento, que dio continuidad a la sesión táctica celebrada el pasado miércoles en el mismo escenario, Bélgica cierra su preparación en territorio californiano a la espera de un duelo que definirá a uno de los semifinalistas del torneo. EFE

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