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Barbón acepta debatir la Financiación Autonómica con Arcadi España a finales de julio

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Madrid, 9 jul (EFE).- El presidente de Asturias, Adrián Barbón, cree que el Consejo de Política Fiscal y Financiera convocado por el ministro de Hacienda, Arcadi España, para el 29 de julio, es adecuado para debatir la financiación autonómica, en contra de lo propuesto por el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page.

Los dos presidentes socialistas han sido críticos con el modelo propuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez para reformar el actual sistema de financiación autonómica, pero Barbón no coincide con Page en este punto.

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"La próxima Conferencia de presidentes será en Asturias y nos puede llevar al otoño", ha reflexionado Barbón tras reunirse en la mañana de este jueves con la ministra de Educación y Deporte, Milagros Tolón.

"La financiación autonómica no puede esperar a esa conferencia de presidentes. Donde se puede dilucidar este tema es en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que será en julio", ha añadido, en alusión a la cita del 29 de julio, fecha que el ministro Arcadi España ha fijado para encontrarse con los consejeros autonómicos de Economía para debatir su nuevo modelo de financiación autonómica.

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"Es el órgano al que jurídicamente le corresponde este tipo de debate", ha añadido Barbón.

Page ha pedido al Gobierno que convoque una Conferencia de Presidentes en la que Pedro Sánchez defienda frente a los presidentes autonómicos su modelo, que recoge los acuerdos entre el ejecutivo central y los independentistas catalanes, necesario para la investidura de Sánchez, así como los acuerdos entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, y ERC. EFE

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