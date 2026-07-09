Baleares votará en contra de un sistema de financiación "impuesto" por el Gobierno y ERC

Palma, 9 jul (EFE).- El vicepresidente primero del Govern balear, Antoni Costa, ha declarado este jueves que el Ejecutivo autonómico votará en contra del nuevo sistema de financiación autonómica "impuesto" por el Gobierno y ERC.

Costa ha mostrado su absoluto rechazo a un sistema pactado solo por el Gobierno y el partido independentista catalán, por lo que Baleares se opondrá al mismo en la reunión del 29 de julio del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

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Con ocasión de una rueda de prensa, el conseller de Hacienda ha afirmado que el Govern está "bastante cansado del yo invito y tú pagas" del Gobierno para referirse al aumento del gasto que Baleares tiene que asumir en materias como educación, dependencia o la atención a los cerca de 800 menores migrantes no acompañados, sin recibir la financiación correspondiente por parte del Estado.

En relación con la negociación del nuevo modelo, el vicepresidente ha denunciado que Baleares está siendo ignorada y ha comparado el proceso con servir "un plato de lentejas" ya elaborado tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y ERC.

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"Esto no es negociar, quieren imponer el sistema", ha sostenido el conseller, quien ha advertido de que "por aquí este conseller y este Govern no pasarán". EFE