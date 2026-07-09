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Aagesen alerta de que las olas de calor son cada vez más intensas y frecuentes

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Izaña (Tenerife), 9 jul (EFE).- La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha alertado este jueves de que las olas de calor son cada vez más intensas y frecuentes y ha advertido de que Europa es el continente que más rápido se calienta y España uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático.

Durante un acto celebrado en el Centro de Investigación Atmosférica de Izaña, en Tenerife, la ministra ha recordado que, según la Organización Meteorológica Mundial, el periodo comprendido entre 2015 y 2025 concentra los años más cálidos registrados en el planeta.

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Aagesen ha señalado que la reciente ola de calor registrada en Europa ha sido "completamente extraordinaria", con temperaturas récord y graves impactos sobre la salud, el tejido productivo y las infraestructuras.

Asimismo, ha indicado que junio de 2026 ha sido el segundo mes de junio más cálido de la serie histórica y que los meses de junio de 2025 y 2026 constituyen los dos meses consecutivos de junio más cálidos registrados.

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La ministra ha añadido que las olas de calor "cada vez son más intensas" y ha precisado que entre 1975 y el año 2000 se registraron dos episodios de calor en el mes de junio, mientras que en lo que va de siglo se han contabilizado once.

Aagesen ha sostenido que "los datos son muy claros", al tiempo que ha defendido el papel de centros como el de Izaña en la observación de la atmósfera y el seguimiento del cambio climático. EFE

(foto)(vídeo)

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