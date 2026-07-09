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2-0. Francia, la bestia negra de Marruecos

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Albert Traver

Foxborough (EE.UU.), 9 jul (EFE).- Igual que hace cuatro años en Catar, Francia volvió a imponerse a Marruecos por 2-0, pero esta vez en los cuartos de final, con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, en un partido jugado este jueves que prometía venganza pero que acabó marcado por la pasividad de los Leones del Atlas.

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Francia, primer semifinalista de esta Copa del Mundo, ya espera rival entre España y Bélgica, que se enfrentan este viernes en Los Ángeles.

Sin su máximo goleador, el lesionado Ismael Saibari, y sin que su reemplazo -Soufiane Rahimi- haya convencido a Mohamed Ouahbi, Marruecos saltó al Gillette Stadium de Boston queriendo emular el partido que Paraguay libró contra Francia en los octavos de final.

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Bloque bajo y defensa cerrada para resistir sin encajar e ir ganando vida con el paso de los minutos. La fórmula con la que los paraguayos derrotaron a Alemania y frustraron a Francia.

Francia tuvo sus ocasiones. La más clara fue un penalti provocado y lanzado por Kylian Mbappé, que Yassine Bounou detuvo justo antes de la pausa de hidratación. Fue un disparo sin potencia, sin colocación, sin amago, impropio del delantero francés.

El guardameta marroquí ya demostró su habilidad desde los once metros en la tanda de penaltis de dieciseisavos de final contra Países Bajos, tapando dos lanzamientos.

Ese penalti no fue la única oportunidad de los franceses. Mientras Marruecos ni siquiera se acercó al arco de Mike Maignan, Dayot Upamecano, de cabeza; Lucas Digne, con un envenenado disparo al travesaño desde fuera del área; o Désiré Doué, en un mano a mano con Bounou, estuvieron cerca de adelantar a los 'Bleus'.

Al descanso, con 0-0, Marruecos había logrado copiar el guion paraguayo y obtenía el mismo resultado.

Marruecos comenzó la segunda mitad con la misma idea: aferrado a mantener la portería a cero el mayor tiempo posible. Jugando con fuego.

Esta vez no le funcionó. En el minuto 60, Mbappé recibió un balón en la esquina del área y, rodeado de cuatro marroquíes, encontró un espacio imposible para Bounou, sacándose la espina del penalti fallado y lavando su error para Francia.

Octavo gol de Mbappé en la Copa del Mundo, que iguala los del argentino Lionel Messi como Bota de Oro.

Francia aprovechó el boquete en la resistencia marroquí para hacer el segundo seis minutos después. Fue un contragolpe de pizarra que culminó Ousmane Dembélé con un derechazo desde fuera del área, tras los pases de Mbappé y Michael Olise. Demoledor.

Tuvieron que verse eliminados los marroquíes para reaccionar. Se echaron arriba, con su primer disparo entre los tres palos que no llegó hasta el minuto 83, de Azzedine Ounahi, que Mike Maignan sacó sin dificultades.

Minutos antes Deschamps había sustituido a Mbappé, al que se le vio en el banquillo con una bolsa de hielo en el tobillo derecho.

Con el 2-0 terminó el partido. Marruecos se despide tras tropezar con la misma piedra que hace cuatro años. Los Leones del Atlas ya pasaron a la historia como primera selección africana semifinalista en un Mundial y dos veces en cuartos de final, pero no dio para más.

Ficha técnica:

2. Francia: Mike Maignan; Jules Koundé (Malo Gusto, m.87), Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné (Warren Zaïre-Emery, m,71), Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué (Bradley Barcola, m.77) y Kylian Mbappé (Jean-Philippe Mateta, m.77).

Seleccionador: Didier Deschamps.

0. Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Noussair Mazraoui, Anass Salah-Eddine (Zakaria El Ouahdi, m.74); Ayyoub Bouaddi (Sofyan Amrabat, m.61), Azzedine Ounahi, Neil El Aynaoui; Bilal El Khannouss (Soufiane Rahimi, m.61), Chemsdine Talbi (Amine Sbaï, m.85) y Brahim Díaz (Gessime Yassine, m.74).

Seleccionador: Mohamed Ouahbi.

Goles: 1-0, m.60: Kylian Mbappé; 2-0, m.66: Ousmane Dembélé.

Árbitro: Facundo Tello (Argentina). Amonestó al marroquí Issa Diop.

Incidencias: Eliminatoria de cuartos de final del Mundial 2026 disputada en el Gillette Stadium de Foxborough, cerca de Boston (Estados Unidos) ante 63.811 espectadores. EFE

(foto)

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